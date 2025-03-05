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王大陸涉教唆尋仇　3煞收指令痛毆司機「拍片回報」吃紅3萬6

▲彭男(右)負責拍攝辦事影片，林男(左)則藉故與司機林男發生扭打。（圖／記者陸運陞攝）

▲彭男（右）負責拍攝辦事影片回報，林男（左）則藉故與司機林男發生扭打。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

藝人王大陸與UBER司機連男發生糾紛，向富二代友人游翔閔抱怨，游男竟找上四海幫「海英堂」堂主，綽號小阿俊的陳子俊幫忙出氣。陳男取得連姓司機行蹤後，指派3人前往跟監，其中1人則藉故與司機發生糾紛，讓雙方發生互毆，另2人則在一旁監看、拍影片回報，事後3人則拿到3萬6千元紅包作為報酬。

據了解，涉案的富二代游男與陳男為兒時玩伴，長大後還一起從事汽車買賣行業，還與柯震東一起出遊。去年4月，王大陸與連姓司機發生糾紛後，氣得向游男抱怨，游男就找上陳男幫忙出氣。陳男透過管道，得知連姓司機訊息後，便指使24歲的彭男、林男、李男前往埋伏跟蹤。

彭男、林男、李男3人鎖定連姓司機後，便一路尾隨至新北中和地區，但因遭警覺性強的連男發現，3人一度遭到警方盤查，然經查無不法，雙方先後離開警局。不料，雙方又在華中橋頭遇上，3人便假借發生行車糾紛，由林男下車與連姓司機互毆，彭男則在車上拍攝影片回報給小阿俊，事後3人從小阿俊處拿到3萬6千元的紅包。

▲▼ 毆打司機 王大陸 。（圖／記者陸運陞攝）

▲林男接獲大哥指令，到新北中和跟蹤司機連男行蹤。（圖／記者陸運陞攝）

新北市永和警方鎖定彭男等3人，今天（5日）下午前往桃園及台中成功嶺營區，先後將3人拘捕到案。據悉3人承認受「大哥」指使，接獲打人的指令，前往新北中和找連男及車輛，並假借行車糾紛與連男互毆，詢後警方依傷害罪將彭男等人移送偵辦，後續將釐清該案有無從屬組織犯罪關係。

知情人士表示，因小阿俊除了與游男是從小玩伴外，現又是生意合作夥伴，受到游男委託後，完全在情義相挺、未收分毫，才會指示小弟找連男麻煩，事後由小阿俊自掏腰包給3人，並非外界傳聞收到王大陸的錢才辦事。

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