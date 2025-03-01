防火防災教育從小扎根！　南消四大安定分隊辦清明繪本故事消防營

▲台南市安定區公所攜手與消防局第四大隊安定分隊，推動防災防火意識活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安定區公所攜手與消防局第四大隊安定分隊，推動防災防火意識活動「故事媽媽說故事：『我的媽媽是救火英雄』」及「消防體驗營」吸引親子參與，讓孩子們變身小小消防員！和家人一同推廣消防安全工作。

清明節4月到來，為了加強民眾的防火意識，安定區公所聯合安定消防隊，1日在安定圖書館舉辦一場具有深度教育意義的防火防災宣導活動。活動以寓教於樂並透過繪本說故事的方式，讓大人小孩們能共同參與，同時搭配現場消防裝備體驗及清明節繪畫活動，利用228連假期間讓家長陪同孩子們從小建立防火防災觀念，學習如何守護家庭安全。

除了精彩的故事時間之外，安定消防同仁們也帶來了一系列有趣又實用的防火體驗。讓孩子們穿上迷你消防衣、體驗消防滅火及CPR急救演練，並近距離和消防車及救護車合照，在消防員的指導下進行「小英雄滅火任務」。當火焰模型被成功撲滅時，現場響起熱烈的掌聲與歡呼聲，孩子們臉上充滿自豪的笑容。

第四大隊長蔡國保表示，預防勝於搶救，守護家園從你我做起，為了迎接下個月清明節期間民俗祭祀活動，我們提早一個月規劃相關防火防災活動，希望透過這樣的親子互動方式，提醒大家慎用火源，除了留意居家用火用電安全外，期望今年能減少公墓火警事件的發生。

消防局長李明峯也強調，消防局在市長黃偉哲的支持下，各項火災預防推廣工作朝向多元傳播方式，讓更多民眾能接觸防火防災的知識，一直是政府致力的方向，考量每年清明期間各地因掃墓焚燒紙錢，常引發小火災造成消防同仁疲於奔命救火，建議民眾可選擇改以功德捐獻、白米、鮮花素果等取代燃燒金紙較為環保的祭拜方式，或確實撲滅餘燼，讓環境清新健康，減少發生火災的危害，環保又平安。