台南市消友會第四辦事處會員大會　頒贈有功人員獎勵金慰勞打火兄弟

▲台南市消防之友會，頒發消防之友會第四辦事處王信豐處長續任聘書，並勉勵消防同仁持續為市民安全的辛苦付出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第四辦事處為感謝各副處長、顧問們的長年支持，並表揚消防局第四大隊各項救災救護工作上優秀的消防同仁，3日辦理「台南市消防之友會第四辦事處會員大會暨聯誼餐敘」，由總會監事陳東賢代表理事長蔡明憲，頒發消防之友會第四辦事處王信豐處長續任聘書，並勉勵消防同仁持續為市民安全的辛苦付出。

消防局第四大隊在消友會第四辦事處長王信豐所帶領的團隊支持下，作為消防同仁堅強後盾，本次會員大會頒發處長、副處長及顧問聘書外，特別針對火災現場不畏艱難成功搶救生命的績優消防人員，以及第四大隊部與所屬分隊年度評核頒發有功人員獎勵金，肯定救災人員守護城市安全。

本次頒贈對象分別為114年2月15日安定區住宅火警，四大隊所屬安定分隊成功救出6人搶救有功，及消防局113年度評核第四大隊榮獲總成績第一名，與四大隊所屬績優分隊獎勵金，由處長王信豐、副處長與大隊長蔡國保頒贈獎勵金，肯定消防同仁的辛苦付出！

消友會第四辦事處長王信豐表示，消防局第四大隊轄區涵蓋善化、新市、安定、新化、大內、山上及左鎮區，特別還包含南部科學園區，面對日益成長的科技產業伴隨的人口成長及環境更趨複雜，消防工作也更加辛苦，很高興利用今天這個機會勉勵辛苦付出的消防同仁，第四辦事處會持續發揮消友會精神持續支持消防同仁，肯定第一線消防弟兄衝火場、救護工作的辛勞，同時也激勵績優消防員及保障同仁權益。

消防局長李明峯表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，這幾年車輛裝備及消防人力不斷精進，更感謝消友會及第四辦事處長、副處長及顧問的默默支持，讓所屬消防弟兄感受到各項福利的保障及重視，進而讓弟兄們無後顧之憂，面對災害消防同仁永遠在第一線，讓台南市的城市安全能更加完善，保障市民的生命財產安全。