艾的佳幼兒園防震防火宣導一把罩　南消七大隊讓避難觀念向下紮根

▲台南市消防局第七大隊德興分隊，4日前往艾的佳幼兒園為師生們辦理防震防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了讓防震防火避難的觀念向下紮根，台南市消防局第七大隊德興分隊，4日前往艾的佳幼兒園為師生們辦理防震防火宣導活動，期望藉由該活動讓師生們於宣導，了解地震前防災包的預防準備、地震發生時第一時間的避難逃生、發生火災時的應變與搶救，以保障自己與家人的生命財產安全。

宣導內容生動有趣，與小朋友互動問答熱絡，這場宣導除了教導如何準備防災包與擺放位置外，更教導地震發生時的緊急應變與逃生要領，除了防震宣導外，更有消防衣帽穿戴、消防車輛器材展示、滅火操作、防火知識外，更向師生們推廣居家設置住宅用火災警報器的重要，向師生說明安裝住宅用火災警報器，能在火災發生時儘快發現並實施滅火或避難逃生。

台南市消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種活動辦理防火宣導，其目的就是為了提升市民的防火避難知識，尤其兒童更是國家未來棟樑，期許能將防火避難知識向下紮根。

消防局長李明峯表示，消防局將持續推動防火教育工作，讓更多人了解火災預防及避難知識，從而建立起一個更加安全的居家環境，同時消防局秉持著市長黃偉哲的施政理念，期望藉由辦理本次活動，創造更有防災意識的先進都市。