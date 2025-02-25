重視避難弱勢團體安全　南消二大辦理身心障礙機構防災演練

▲台南市消防局第二大隊於25日至「天主教台南私立德蘭啟智中心」辦理場所實地踏勘暨防火管理指導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化轄內身心障礙者職業訓練機構防火救災安全，台南市消防局第二大隊於25日至「天主教台南私立德蘭啟智中心」辦理場所實地踏勘暨防火管理指導，藉以增進救災默契與熟悉場所特性，更讓機構人員和住民落實快速通報與初期滅火，瞭解如何自助、互助，以期災害發生時，能有效發揮減災作用。

德蘭啟智中心位於玉井區市中心，該場所從業及收容人員近150人。為強化避難弱勢場所自衛消防編組應變能力，此次以無腳本方式模擬火災發生，藉以審視院方對於災情通報、初期滅火、避難引導、安全防護及救護等自衛消防編組是否落實。消防人員亦利用本次踏勘熟悉建築構造、逃生動線、水源狀況與消防安全設備位置，藉以擬定救災戰術。

消防局局長李明峯表示，在市長黃偉哲的支持下，不斷推動各項災害演練，以企業自主防災為綱領指導轄內場所提升防災韌性，期發生災害時將損害降到最低，以共創健康、安全的宜居城市。最後，前陣子台南山區地震及餘震頻繁，造成嚴重損害。在此呼籲，市民應提高防災意識，平時應檢查並固定大型家具，防止震動倒塌。當地震來臨，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，以保護自己的安全。

第二大隊大隊長王騰毅表示，當災害發生時，避難弱勢場所搶救及疏散相對困難，唯有透過扎實的訓練，發揮自衛消防編組功能，在事故初期迅速應變，減少災害損失。

玉井分隊有鑒於今年0121大地震對轄區造成災情，特於現場帶領全員共同演練「地震保命動作」，以加深場所人員印象。經過一上午的簡報研討、實地踏勘、防火演練及防災、防震、輻射宣導，讓場所人員大讚「消防用心，民眾安心」！