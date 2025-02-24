寒流來襲全台低溫　南消一大後壁分隊關懷獨居長者用火用電安全

▲南消一大隊後壁消防分隊前往轄內弱勢長者處，進行關懷居家訪視，並提供防災資訊確保自身安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

氣象署預報大陸冷氣團南下，23到25日全台降溫至12～15℃，有鑑寒流來襲常有長者因身體因素或保暖措施不足，導致猝死案件發生，南消一大隊後壁分隊前往轄內弱勢長者處，進行關懷居家訪視，並提供防災資訊讓民眾了解，當遇到火災或其它災害發生時，如何能第一時間快速又有效啟動應變措施，確保自身安全。

針對寒流來襲時，宣導家中使用燃氣熱水器裝置時，須保持室內通風，避免發生一氧化碳中毒，及使用電暖爐時周圍不可擺放其他可燃物，以免發生火災。針對廚房易引起炊事不慎起火情形，提醒民眾可選購具有熄火安全裝置、溫度感知功能或時間異常遮斷功能之爐具，避免長者記憶力退化，爐火忘了關而釀災。

市長黃偉哲表示，如果每個人都能未雨綢繆，平時就建立居安思危的憂患意識，秉持「多一分準備，少一分災害損失」理念，就可降低災害風險及財產損失，所謂「防災重於救災，離災優於防災」，希望大家共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂城市。





消防局長李明峯亦表示，透過平時的自我防災認知，可提升里民遇火災或其他災害時的初期應變能力，減少人員傷亡及財產損失，達到預防重於治療的成效。