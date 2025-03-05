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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免案「死人連署」問題頻傳　中選會：由各縣市戶政勾稽查對

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲針對罷免案屢屢出現「死人連署」狀況，中選會說明，查對勾稽工作由各縣市戶政單位進行。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免潮席捲全國，在提議階段就屢屢出現「如死人連署」、「非本人填具」等突發狀況。對此，中選會今（5日）說明，罷免案件的查對，是由各縣市政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會，不是由中選會查對。

中選會表示，罷免案件之查對，是由各地的地方選委會暨各市縣政府戶政事務所依法查對，並非中選會查對，而各地選委會主委則由各市縣正副首長或秘書長兼任；中選會係就各地查對結果予以審定。

針對有特定人士刻意捏造錯假訊息，指稱是由中選會查對，中選會說明，核與現有法律規定、實務運作均有不符，此節中選會暨各地選委會作為選務機關，仍有義務予以再澄清。

而各界關心的「往生者連署」查對，中選會強調，是由各市縣政府戶政事所依法進行查對，且為各市縣政府戶政事務所之法定職責，均由各該市縣政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會，而非由中選會進行此類查對。

中選會呼籲，請各界勿一再否定各地選委會暨各市縣政府戶政事務所依法行政辦理選務一事，更勿捏造選務錯假訊息而打擊全國各地依法行政之專任、兼職的選務文官。

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