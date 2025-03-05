　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評「台積電投資美國」台灣輸到脫褲　黃智賢嘆：拿的是烏克蘭劇本

▲▼美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。對此，媒體人黃智賢今（5日）表示，台積電基於利益還不算全輸，但台灣卻是輸到脫褲子，簡單講，割血肉餵養美國霸權，原本是台灣的科技實力跟工作機會，被劫掠到美國，台灣拿的是烏克蘭劇本，必須被美國吃個乾淨，所以現在還能說「台灣是美國核心利益，比烏克蘭重要 」。

黃智賢表示，台積電董事長魏哲家跟川普在白宮開記者會，川普得意洋洋的畫面，血淋淋的呈現了台積電面對美國霸權的悲哀，不只是台積電，而是台灣的悲哀，所有被美國霸權操控利用者的悲哀。

黃智賢指出，魏哲家答應在川普4年任期內，投資一千億美元(3兆3千億台幣)。成為美國史上最大單一企業投資案。在過去答應的3個晶圓廠之外，再答應新投3個晶圓廠、2個封裝廠，跟研發中心，重點是，台積電根本完全不想在美國蓋晶圓廠，從頭到尾，是硬被逼迫去投資的，台積電跪了，這竟是比最糟糕的狀況還要好一點。

黃智賢認為，台積電不得不跪，川普直接告訴澤倫斯基的「you don't have cards」，而台積電是世界頂流晶圓廠，幾乎壟斷高階新片製造，但面對美國霸權，籌碼也一點無用，不跪，就會變成華為。

黃智賢提到，之前，華為本是台積電第2大客戶，雙方合作，極之愉快，但美國一個命令，就不准你幫華為代工製造，而且台積電的蓋廠計劃裡，原本是完全排除在美國設廠的，但美國一聲命令，也只能不甘不願的，去亞利桑那蓋晶圓廠。

接著，黃智賢指出，美國商務部，還曾經離譜的要求台積電上交營業機密，之後不斷叫囂，說台灣偷了美國的半導體，最後，川普居然要求台積電出手，把自己的看家本領技術轉移，出手救英特爾，也就是，要把英特爾打造成自己的最強對手，美國還不准台積電擁有控制權，要台積電占小股，出技術，開啟自殺模式。

黃智賢說，這是為什麼，魏哲家用千億美元，看似換到不用接手英特爾屎盆子，會被認為是比較好的結果。雖然川普也沒有承諾「你台積電真的可以不用甩英特爾了」，更何況，川普的承諾，也沒以什麼可信度。

黃智賢再說，川普要求，台積電的芯片要有40%以上要留在美國，問題是，組裝廠不在美國，芯片留在要幹嗎？但是川普管你嗎？他在乎嗎？台積電還答應蓋兩座高階封裝廠，甚至設研發中心，加上6座晶圓廠，川普還要求必須是最先進的製程，這當然是台灣之殤。

談到「對台灣影響」，黃智賢直言，台積電基於自己的利益，在美國做這些並不是最好的戰略，還不算全輸。但台灣卻是輸到脫褲子，簡單講，割血肉餵養美國霸權。

黃智賢說，原本可以是台灣的科技實力跟優質的工作機會，被劫掠到美國，更悲催的是，台積電是當初蔣經國帶領一流的財經班子，以全島之力，栽培出來的血汗成果。

黃智賢再說，總統府副秘書長張惇涵，評論台積電投資美國時說「政府會確保企業合適、合理布局全球，重點是台積電不能變『紅積電』」。意思是，台灣沒有沒關係，台積電可以變成美積電，被迫去美國叫做「合適、合理布局全球」，台灣可以為美國犧牲，幫美國對抗中國大陸，被美國割肉，是台灣的快樂與驕傲，這樣明白嗎？

黃智賢強調，台灣拿的是烏克蘭劇本，必須被美國從頭到尾，吃個乾淨，而且台灣甚至不是一個國家，所以現在還能說「台灣是美國核心利益，比烏克蘭重要 」。

黃智賢質疑，所以為美國犧牲，真是台灣避免不了的共業與命運？也是美國霸權下，所有國家、企業、個人唯一的選擇？還是台灣其實可以有更好選擇？但從頭到尾只看到美國，為美國生，為美國死，都覺得值。

▼黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3罪名聲押王大陸失敗！交500萬微笑走人　檢研議抗告
快訊／母子躺租屋處　2人明顯死亡
王世堅、柯建銘吵上中常會　賴清德2點裁示
快訊／遭控性侵　黃紹熙發布正式聲明
每周8~10組預約！　「陶朱隱園」賞屋客背景「一類人最多」
從聯詠科技離職「績效獎金沒了」　公司4點回應！他發不自殺聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷團稱等8天沒收到補件通知　中選會：非領銜人無資格收到公函

柯建銘、王世堅「錄音門」吵上中常會　賴清德裁示：別再傳錯誤訊息

罷免案「死人連署」問題頻傳　中選會：由各縣市戶政勾稽查對

賴清德：執政團隊緊盯川普新政　「互惠雙贏」下鞏固台灣關鍵地位

評「台積電投資美國」台灣輸到脫褲　黃智賢嘆：拿的是烏克蘭劇本

黃國昌率民眾黨拜會台中市長盧秀燕　沒邀蔡壁如原因曝

遭爆「慣老闆」、 助理過世不聞不問　葉元之否認：並非事實

罷12綠委一階全未過「共1365幽靈連署」　綠：沒正當性只能靠造假

黃國昌拜會盧秀燕　連講3次「台中的事就是民眾黨的事」

罷免綠委不力遭黨內質疑　朱立倫：責任都在我不必怪青年志工

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

罷團稱等8天沒收到補件通知　中選會：非領銜人無資格收到公函

柯建銘、王世堅「錄音門」吵上中常會　賴清德裁示：別再傳錯誤訊息

罷免案「死人連署」問題頻傳　中選會：由各縣市戶政勾稽查對

賴清德：執政團隊緊盯川普新政　「互惠雙贏」下鞏固台灣關鍵地位

評「台積電投資美國」台灣輸到脫褲　黃智賢嘆：拿的是烏克蘭劇本

黃國昌率民眾黨拜會台中市長盧秀燕　沒邀蔡壁如原因曝

遭爆「慣老闆」、 助理過世不聞不問　葉元之否認：並非事實

罷12綠委一階全未過「共1365幽靈連署」　綠：沒正當性只能靠造假

黃國昌拜會盧秀燕　連講3次「台中的事就是民眾黨的事」

罷免綠委不力遭黨內質疑　朱立倫：責任都在我不必怪青年志工

北農外銷再突破！18噸國產高麗菜明天出口到日本

三月份「超強運四生肖」　運勢起飛　迎來幸福高峰

新劇場版《柯南：獨眼的殘像》台灣上映日解禁　網：看甦醒的毛利

新毛巾別急著用！下水清洗有技巧　才能發揮最佳吸水性

日網紅嘲諷「天坑活埋慘劇」　全網炎上二度謝罪

《消費者報告》指「車廠App收集駕駛數據」　超速、急煞幾次都知道

鴻海挑戰史上最強Q1　前2月營收飆上1.09兆刷同期新高

會員有感好市多「水果變少了？」　內行搖頭：跟傳統市場一樣

陳致遠轉行「工地做工」畫面曝　3個月前爆「假打卡」被餐廳開除

嘉義「得來速」模式製毒廠被抄！24小時輪班　驚見輪轉式霰彈槍

LISA曝「和大聲不熟」拷問：都聽TWICE？　教「泰語繞口令」狂出槌...笑到跌倒XD

政治熱門新聞

不忍了！柯建銘開炮王世堅、王定宇　還爆中常會內容遭外流給媒體

立院8委員會召委名單一次看　綠8席、藍7席禮讓白1席

陸人大有13名台灣省代表　陸委會：皆不具台灣人民身分

台積電變「美積電」？　黃暐瀚分析2重點：我不擔心

王世堅嗆柯建銘應做精神鑑定　「他的作為相信大家看在眼裡」

不滿被柯建銘指叛黨　王世堅：如果我有立刻退出政治「就這麼簡單」

許智傑預言罷掉10個藍委　拚下會期立法院長換人、讓國家穩定發展

遭爆「慣老闆」、 助理過世不聞不問　葉元之否認：並非事實

柯建銘稱會溝通　王世堅嗆「不必了」：我只跟有格調的人談

王世堅、柯建銘吵上中常會　賴清德兩裁示：別再傳遞錯誤訊息

32：0！罷免雙吳一階未過「7%死人連署」　增13藍委面對二階罷免

葉元之驚爆羞辱、不當解雇助理！

幕後／賴清德因應台積電投資美國過程曝　私訪張忠謀、魏哲家、林全

台積電在美投資千億變美積電？　她點出關鍵：最高階技術仍在台灣

更多熱門

相關新聞

台積電高雄廠生變？　楠梓漢、橋頭勇士憂房價涼涼

台積電高雄廠生變？　楠梓漢、橋頭勇士憂房價涼涼

台積電在白宮宣布加碼1000億美元投資美國廠，在台灣科技業及股市投下震撼彈，尤其外界傳出將大砍高雄廠，高雄已上車的楠梓漢、橋頭勇士，紛紛擔心房價恐崩盤，高市府透露，P4、P5廠環評大會5日審查通過，後續可以開始執行相關建廠程序。

賴清德：執政團隊緊盯川普新政　「互惠雙贏」下鞏固台灣關鍵地位

賴清德：執政團隊緊盯川普新政　「互惠雙贏」下鞏固台灣關鍵地位

台積電加碼投資美影響台就業？　勞動部提1重點：人才不流失

台積電加碼投資美影響台就業？　勞動部提1重點：人才不流失

護國神山台積電赴美投資　國民黨團3問：政府角色在哪？

護國神山台積電赴美投資　國民黨團3問：政府角色在哪？

台積電赴美擴產！對台灣是危機還是轉機？

台積電赴美擴產！對台灣是危機還是轉機？

關鍵字：

台積電川普魏哲家護國神山美國黃智賢

讀者迴響

熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

名醫江坤俊轉院！病人爆量「下午1點看到10點」

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

「始祖級泡麵」回歸！一票老饕淚喊：兒時記憶

麻衣首揭婚變真相「導火線是生下小孩」！

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面