評「台積電投資美國」台灣輸到脫褲　黃智賢嘆：拿的是烏克蘭劇本

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。對此，媒體人黃智賢今（5日）表示，台積電基於利益還不算全輸，但台灣卻是輸到脫褲子，簡單講，割血肉餵養美國霸權，原本是台灣的科技實力跟工作機會，被劫掠到美國，台灣拿的是烏克蘭劇本，必須被美國吃個乾淨，所以現在還能說「台灣是美國核心利益，比烏克蘭重要 」。

黃智賢表示，台積電董事長魏哲家跟川普在白宮開記者會，川普得意洋洋的畫面，血淋淋的呈現了台積電面對美國霸權的悲哀，不只是台積電，而是台灣的悲哀，所有被美國霸權操控利用者的悲哀。

黃智賢指出，魏哲家答應在川普4年任期內，投資一千億美元(3兆3千億台幣)。成為美國史上最大單一企業投資案。在過去答應的3個晶圓廠之外，再答應新投3個晶圓廠、2個封裝廠，跟研發中心，重點是，台積電根本完全不想在美國蓋晶圓廠，從頭到尾，是硬被逼迫去投資的，台積電跪了，這竟是比最糟糕的狀況還要好一點。

黃智賢認為，台積電不得不跪，川普直接告訴澤倫斯基的「you don't have cards」，而台積電是世界頂流晶圓廠，幾乎壟斷高階新片製造，但面對美國霸權，籌碼也一點無用，不跪，就會變成華為。

黃智賢提到，之前，華為本是台積電第2大客戶，雙方合作，極之愉快，但美國一個命令，就不准你幫華為代工製造，而且台積電的蓋廠計劃裡，原本是完全排除在美國設廠的，但美國一聲命令，也只能不甘不願的，去亞利桑那蓋晶圓廠。

接著，黃智賢指出，美國商務部，還曾經離譜的要求台積電上交營業機密，之後不斷叫囂，說台灣偷了美國的半導體，最後，川普居然要求台積電出手，把自己的看家本領技術轉移，出手救英特爾，也就是，要把英特爾打造成自己的最強對手，美國還不准台積電擁有控制權，要台積電占小股，出技術，開啟自殺模式。

黃智賢說，這是為什麼，魏哲家用千億美元，看似換到不用接手英特爾屎盆子，會被認為是比較好的結果。雖然川普也沒有承諾「你台積電真的可以不用甩英特爾了」，更何況，川普的承諾，也沒以什麼可信度。

黃智賢再說，川普要求，台積電的芯片要有40%以上要留在美國，問題是，組裝廠不在美國，芯片留在要幹嗎？但是川普管你嗎？他在乎嗎？台積電還答應蓋兩座高階封裝廠，甚至設研發中心，加上6座晶圓廠，川普還要求必須是最先進的製程，這當然是台灣之殤。

談到「對台灣影響」，黃智賢直言，台積電基於自己的利益，在美國做這些並不是最好的戰略，還不算全輸。但台灣卻是輸到脫褲子，簡單講，割血肉餵養美國霸權。

黃智賢說，原本可以是台灣的科技實力跟優質的工作機會，被劫掠到美國，更悲催的是，台積電是當初蔣經國帶領一流的財經班子，以全島之力，栽培出來的血汗成果。

黃智賢再說，總統府副秘書長張惇涵，評論台積電投資美國時說「政府會確保企業合適、合理布局全球，重點是台積電不能變『紅積電』」。意思是，台灣沒有沒關係，台積電可以變成美積電，被迫去美國叫做「合適、合理布局全球」，台灣可以為美國犧牲，幫美國對抗中國大陸，被美國割肉，是台灣的快樂與驕傲，這樣明白嗎？

黃智賢強調，台灣拿的是烏克蘭劇本，必須被美國從頭到尾，吃個乾淨，而且台灣甚至不是一個國家，所以現在還能說「台灣是美國核心利益，比烏克蘭重要 」。

黃智賢質疑，所以為美國犧牲，真是台灣避免不了的共業與命運？也是美國霸權下，所有國家、企業、個人唯一的選擇？還是台灣其實可以有更好選擇？但從頭到尾只看到美國，為美國生，為美國死，都覺得值。

▼黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）