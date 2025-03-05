狂喊「美國不需要台灣了」還想辦移民！她見1舉動虧：最好笑的笑話

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元）。財經網美胡采蘋就在臉書上分享，她朋友的朋友很擔心台灣會完蛋，甚至直呼「今日烏克蘭，明日台灣」，而對方的一個舉動，卻讓她忍不住笑出來。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，她今天聽到最好笑的笑話，就是她的朋友告訴她，「他的某個朋友昨天一直說台灣完了」，不僅馬上辦移民，更嚷嚷「美國不需要台灣」、「今日烏克蘭，明日台灣」，然而，「他昨天也有買998的台積電」，讓她忍不住笑了出來。

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貼文曝光後，不少網友也回應，「他的現金背叛了他的心」、「手比身體誠實」、「嫌貨才是買貨人啊」、「口嫌體正直」、「身體最誠實對吧」、「說歸說，該買的還是買了」、「他還能搶到998的台積電，可見他不帶一絲猶豫」、「到底要移民幾次」、「他倒是很會買低點」、「賺錢的金雞母還是不能放過」。

還有網友說，「大家盡量惶恐，才能出現600進場的機會」。此外，也有其他網友則直呼，「我998沒買到」、「可惡昨天中午休息時間只買到1020的」、「昨天沒買到998，捶心肝」、「我只買到1010」、「零股買到1010，也是很開心了」。