觀眾賞酒偷加「大量壯陽藥」！他爽拿1000小費　喝下秒倒地

▲被害人因為喝下被人偷加大量壯陽藥的酒，昏倒住院。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名舞者在表演時收到觀眾的賞酒，對方還大方附上1000泰銖小費（約新台幣974元），他開心收下後，一口喝下觀眾的賞酒，沒想到過不久卻突然失去意識倒地。送院檢查後，醫生在他體內驗出大量壯陽藥成分，這才發現是遭到客人「下藥」。

根據khaosod報導，甘烹碧府發生一起疑似下藥事件，一名民謠舞團的男性舞者在表演後突然全身麻痺、昏迷不醒，緊急送醫後，醫生卻在他體內發現過量的壯陽藥成分。

該名男舞者所屬的舞團3月3日受邀到寺廟演出，而在結束表演的清晨5時27分，他卻突然昏倒。事後，男舞者所屬舞團的團長在社群平台表示，該名舞者在表演時，曾經有一名觀眾上前打賞，當時對方將1000泰銖（約新台幣974元）的鈔票綁在一杯酒杯上，並將酒遞給他飲用。

舞者欣然收下小費，但是在喝下觀眾遞來的酒沒多久後，就開始感到身體不適，隨後全身無力倒下，緊急被送往醫院治療。

由於患者病情一度危急，醫院立即安排轉送至更大的醫院接受進一步治療。經醫生檢測，確定他體內含有過量的壯陽藥成分，才會導致嚴重不適，未來仍需進行密切觀察。

舞團的團長強調，其實樂團內有明確規定，禁止團員在舞台上接受含酒精的打賞，不僅是出於專業考量，更是為了成員的安全。目前，這名舞者仍需留院觀察3天，等待醫生進行進一步評估。