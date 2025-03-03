泰式按摩遭男技師「解開胸罩、揉捏下體」！　女顧客驚慌報警

▲泰國一名女子在按摩店遭男技師伸出狼爪。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一間知名按摩店爆出性醜聞，一名33歲女顧客在按摩時遭到男技師解開內衣，對方還故意觸摸她的下體，讓她氣得立刻喊停，並報警。對此，店家則表示，已將涉案男按摩師解雇。

根據thethaiger報導，受害者2日在TikTok揭發了這起案件。她表示，事發當天自己因為工作疲勞，特地上網搜尋一家擁有高評價的按摩店想要好好放鬆，隨後預約了1小時的足部按摩和1小時的身體按摩。

她回憶道，當時接待她的按摩師為男性，但她並未多想，畢竟只是普通按摩。然而，在按摩過程中，該男子突然解開她的內衣扣，聲稱這是按摩的一部分。最初她沒有懷疑，直到對方開始按摩她的臀部，並進一步觸碰她的私密處。

被害者嚇得立刻要求中斷按摩，並在支付費用後迅速離開店內。隨後，她聯繫了男友並告知此事。男友則陪同她到警局報案。

事後，按摩店的負責人主動聯繫被害人，並強調已經解雇涉案按摩師，同時表示被害人可依法追究法律責任。

被害人在TikTok上提醒其他女性，若需按摩放鬆，應選擇熟悉的按摩店或女性按摩師，避免找不認識的男性按摩師，以降低類似事件發生的風險。