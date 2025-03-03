走私運毒「黑吃黑」遭仇家追捕！2男躲派出所「自首」下場曝

▲彰化2男走私運毒想黑吃黑遭仇家追捕，躲進三家派出所。（圖／翻攝自Google街景）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化30歲賴男透過黃男找到游男當「空中飛人」，到泰國攜帶400萬元海洛因走私回台，黃、游兩人肖想「黑吃黑」，遭賴姓兄弟追捕，員警在花壇一間宮廟找到游、黃，帶回三家派出所，2人怕仇家追殺，當場自首「運毒」。經地院審理，黃、游判2年8月徒刑，2名賴姓兄弟則被判6年及8年徒刑。

判決書內容指出，賴男接受運毒集團委託運送毒品海洛因，於去年7月間找來23歲黃男，由黃找來一名20歲游男擔任「空中飛人」，到泰國運毒，並約定事成之後，黃可得5萬元，游可得25萬元。

游男到花壇鄉1間廟壇領取工作手機後，又到埔心鄉找黃男，拿著賴男交付的35000元及泰銖5000元搭機出境，與泰國方接應人員相約在飯店，指示其自行到後車廂拿取裝有海洛因的3條洗面乳及零食。

游男當晚與黃男視訊時，確認黃男有銷貨管道後，2人想將毒品私吞下來，游男6月30日回國後，先將毒品交給黃男，2人隨即失聯，賴找上黃男，黃卻騙說「游男被人抓走了」，黃將毒品藏起後，隨即與游2人展開大逃亡。

賴男找不到黃、游2人，於是找來弟弟幫忙，透過手機定位在員林一間網咖找到游男，兩人同時被帶回花壇一處宮廟，黃則趁機打電話給其母親「我被綁走了，人在花壇某宮廟」。

黃母一聽立即報警救愛兒，警方破門而入將黃、游救出，警詢時2人原本只說是有債務糾紛，但一看到派出所外有多名黑衣男子徘徊等候，嚇得透過友人深夜聯繫刑大表示要「自首」，主動承認「我們受託運毒」，並交出3條用洗面乳包裝（毛重695.11公克）5包的海洛因，粗估市價近400萬元，全案因此曝光。

彰化地方法院審理後，考量黃、游兩人自首且案件因此得以偵破，判處兩人各2年8月徒刑。賴姓兄弟則因共同運輸毒品，分別被判處6年及8年徒刑（賴弟因曾犯槍砲罪，依法加重其刑）。全案可上訴。