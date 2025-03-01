24歲男「爬觀景台尿尿」賞美景！下秒失足墜河　屍體沉底

▲男子被目睹跌落河中，最終溺斃身亡。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國那空帕儂府一名 24 歲男子3月1日凌晨不慎墜落湄公河死亡，當時他剛下班和朋友在燒烤店小聚，怎知吃到一半他走到餐廳旁的河畔景觀台，打算一邊欣賞美景一邊小便，卻一時重心不穩，失足跌落河中，最終溺斃。

根據khaosod報導，該名24歲死者為當地居民，在一間酒吧工作。目擊者表示，1日清晨，他看見死者獨自從一間燒烤餐廳走出，並沿路走到湄公河畔的觀景平台如廁，但是卻突然失足，從陡峭的河岸跌落。

事發當時曾有人看到死者奮力掙扎並試圖游回岸邊，但最終仍因體力不支且水流湍急，沉入河底，而目擊民眾則是隨即報警求助。

當地救援隊接獲通報後，立刻派出2艘巡邏艇與10名潛水人員展開搜救。救援人員在事發點附近設置浮標，潛水員沿著河岸仔細搜索，發現水流強勁，增加了打撈難度。

經過近2小時的反覆搜尋，終於在距離男子墜落處約50公尺遠的下游找到遺體，並打撈上岸。該處水深約7至8公尺，而死者的遺體則是沉在河底。遺體隨後被送往那空帕儂醫院，由法醫與警方進一步檢驗死因。

死者母親表示，兒子過去曾服役於空軍基地，身體狀況良好且游泳技術熟練，難以相信他會因溺水而喪命。但根據警方初步檢驗，死因的確為溺水導致窒息，屍體並無其他異常或外傷。