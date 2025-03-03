猴子搶女遊客手機自拍　泰網友熱議：這隻很會拍片

▲泰國猴子搶走法國女遊客的手機。（圖／翻攝自TikTok）



記者詹雅婷／綜合報導

法國一名女遊客近日在泰國普吉島觀光，但在抵達觀賞日落美景、猴子經常出沒的地點之後，她的手機被猴子搶走，還看著鏡頭自拍，留下近距離大頭照。在當地人的協助之下，女子成功拿回手機，且沒有受傷，還把影片發布在網路上，引發討論。

Thaiger報導，這名法國TikTok用戶@justinefortemps是在2月28日發布這段影片，可見當時女子周邊的猴子有好幾隻，其中就拿著她的手機，似乎對手機相當有興趣，隨後還跑到一棵樹上。在此之際，這名女子雖然擔心手機，但在看到猴子的舉動之後，忍不住笑了出來。

不只如此，手機還錄到猴子自拍的模樣，周遭環境也被拍攝下來。最終在當地泰國人的協助之下，女子成功拿回手機，她還把猴子自拍的這一幕當作她的個人照片。這段影片也吸引不少泰國網友的討論，「這隻猴子其實很擅長拍影片」、「這隻猴子想紅」。