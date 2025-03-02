泰國遣返40名維吾爾人　陸強調「全非難民」

▲遣返者與家人重逢（圖／翻攝陸駐泰使館）



記者蔡紹堅／綜合報導

泰國政府2月底將40名尋求庇護的維吾爾人遣返回中國大陸，遭到聯合國人權官員指控違反國際法。對此，大陸駐泰國使館3月2日回應，此次遣返的人員是非法偷渡人員，不是難民，「依法將他們遣返，是打擊非法移民和偷渡問題的正常執法合作，有充分國際法依據，也符合國際慣例。」

大陸駐泰使館提到，非法移民和偷渡是國際公認的違法犯罪行為，依法遣返非法移民和偷渡者是主權國家正常的執法行為，此次被遣返的中國籍人員系非法偷渡來泰人員，不是難民，應中國政府請求，泰國政府依法將他們遣返回中國，「這是中泰兩國在打擊非法移民和偷渡問題上的正常執法合作，既有充分的國際法依據，也符合國際慣例。」

大陸駐泰使館指出，個別大國裹挾有關國際組織，指責中泰兩國政府在打擊非法移民和偷渡犯罪問題上的正常合作，而自己卻2024財年共遣返非法移民27萬多人，「這是典型的雙標和霸凌行為，是對主權國家內部事務的粗暴干涉，是對跨國犯罪活動的縱容，恰恰是他們在踐踏國際關係基本原則，違反相關國際公約。」

對於人權人士擔憂被遣返的人員恐遭遇酷刑，大陸駐泰使館表示，中國是法治國家，堅持依法打擊犯罪與保護人權並重，「作為《禁止酷刑公約》最早締約國之一，中國認真履行公約義務，在執法司法領域的人權保護方面有完善的法律法規，既有嚴格全面的工作機制，也有充分有效的監督機制，即便是違法犯罪人員，他們依法享有的權利是有充分保障的。」

大陸駐泰使館強調，此次被遣返的中國籍人員非法偷渡來泰，由於受到個別大國和國際反華勢力阻撓而不能按國際通行做法及時遣返回中國，在泰羈押10多年，合法權利受到嚴重損害，「這次中泰兩國政府依法實施遣返行動，中方在這些被遣返人員回國並履行相關法定程序後，已安排其回到自己家中，與親人團聚，這是對他們人權的最有利保護。」

大陸駐泰使館還說，「當地政府接下來還將和他們的親人一道，根據其實際需要，協助其就業、培養職業技能等，幫助他們克服因10多年在泰羈押帶來的不便和困難，早日回歸正常生活。」

▼陸公布遣返者回到家的畫面。（圖／翻攝陸駐泰使館）

