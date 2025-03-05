遭爆「慣老闆」、 助理過世不聞不問　葉元之否認：並非事實

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委葉元之今（5日）日被爆料，不當解雇、直接辭退F助理，而該助理最後因壓力大而病逝，病逝後，葉元之也對該助理不聞不問。對此，葉元之表示，得知助理病逝後非常震驚，上週已前往靈堂拈香致意，但有關外界所提及的事情非事實。

根據週刊報導，政治評論員吳崑玉轉傳他得知的內容指出，他去靈堂碰見媒體人馮昭，談到去年F助理回立法院在葉元之辦公室，但工作壓力很大，很不受尊重，葉常有言語羞辱；馮昭的評語是「葉就是個慣老闆」，F助理曾想走人，但又被同事叫回去，那時身體已經很不好，常腰痛、站不起來；1月10日左右，F在辦公室極不舒服，在同事勸說下請假就醫，但沒發現啥毛病。後來回家休息，躺在床上起不了床。

吳崑玉表示，F助理第2天想請假去看病，打電話給葉元之，葉卻嗆說現在是會期末最忙的時候，「你今天不來就不用來了」，F當然無法去上班，葉就真的當下把他辭退，踢出所有群組。後來F去就醫，才發現原來腰痛根本不是骨科的毛病，而是嚴重胃潰瘍、腸穿孔、腹膜炎，緊急進去開刀，但推出來進ICU30多天，一直無法好轉，就這麼走了。

吳崑玉嘆道，躺醫院這30多天，葉元之沒來探過病，也從未打過一通電話慰問，過世後也沒來過靈堂或打過電話。「馮昭說等這陣子F後事忙完，她一定會讓大家知道葉元之的嘴臉。」

對此，葉元之辦公室回應，得知助理病逝後辦公室都非常震驚，葉元之已在上週前往靈堂拈香致意。但有關吳崑玉所提及指控均非事實，也因還未辦告別式，為尊重往生者與家屬，相關細節不便說明。