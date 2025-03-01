親友當助理錯了？「人頭助理」成觸法大宗　關鍵在貪念而非幾親等

▲本屆立法院攻防激烈，動不動要甲動、凌晨集合，立委累、助理也苦。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

詐領助理費的事件頻傳，且不論藍綠幾乎通通都中標，到底是法規問題導致「頻頻踩雷」？還是貪了不該拿的錢？社會各界議論紛紛。身兼民進黨主席的總統賴清德日前下令「配偶、三親等不得任公費助理」，引發黨內強烈反彈，甚至連藍白民代看了都「於心不忍」，多認同犯法者的貪念不該與聘用親屬當助理畫上等號；且民代工作包山包海、工時長到外界難以想像，很多時候若不是親友，實在難以跟著老闆一天超過3分之2時間都在工作。

從法規面來看，助理費從金額到聘用人數都有明文規定。立法院部分，自今年起立委公費助理的助理費增加3%，來到每月為47萬2760元。依據《立法院組織法》規定，立委每人可聘請公費助理8到14人，也就是前述的金額由立委在規定員額範圍內自由聘請。

地方議員助理費部分，立法院去年通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」後，直轄市議員每月助理補助費總額從原來的24萬增加到32萬，至少聘用6人；縣（市）議員助理費補助總額從8萬增至16萬，至少聘用2人。

一個人的力量有限，民代再怎麼強也不可能跑攤又問政；如果要找人幫忙，若非家財萬貫，如何支應這樣的開銷？因此助理費背後的意義，部分在於讓更多人協助民代，當民代分身做好服務。這些錢屬於助理的勞務報酬，不是對議員的補貼，也非議員可以「私用」的錢。

此外，現今的民代開銷大，若背後沒有金主支應，實務上確實會面臨運作困難，也因此，有不少民代把腦筋動到助理費上。助理費最基本的要求就是要用在「人」身上，只要非人事的支出，就是違法；另外，還必須要用在對的人上，不可能公費請一個人來但他根本沒有工作事實，這當然是詐領。

統計上來看，幾乎每年都會有1、2起民代牽涉助理費弊案。違法樣態百百種，常見的是不把助理請滿、但卻想把助理費拿好拿滿的「人頭助理」，目的要挪用於服務處的維持、地方紅白場，甚至要給特定幾位助理更高額的薪資。但事實上，「民代助理」有沒有在做選服，稍加詢問即知答案，對於檢調單位來說不難查。

或許外界會認為，人頭助理找親友「處理」確實較為方便，但實際上只要「溝通得宜」，找路人來當人頭都會有上下其手空間，因此關鍵不在於幾親等，在於是否有沒有貪念。這也不能理解，為什麼賴清德祭出鐵腕後，在民進黨內掀起偌大反彈聲浪，連敵對的藍白陣營看了都感到驚訝。