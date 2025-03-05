葉元之爆羞辱、不當解雇助理　藍內部LINE截圖「他就是慣老闆」

▲國民黨立委葉元之驚爆羞辱、不當解雇助理。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

國民黨立委葉元之驚爆羞辱、不當解雇助理！本刊掌握，近日藍營內流傳一則政治評論員吳崑玉的LINE對話截圖，內容轉述媒體人馮昭對葉元之的指控，痛批「葉就是個慣老闆」。而馮昭就是該助理F的妻子，近日該F已因病過世，她控訴，丈夫曾因病向葉元之請假，但卻遭葉反嗆立法院會期忙碌，「你今天不來就不用來了」，最後就被辭退。

民進黨立委許智傑今（5）日在廣播節目《新聞放鞭炮》上直言，這真的沒有人性「應該罷免」，不要說當立委、一般人都不應這樣。葉元之事後則回應，待助理告別式結束後才會說明，但均非事實。

本刊取得吳崑玉傳給他人的LINE對話截圖，並詢問吳崑玉該截圖是否為真，他表示，內容是轉述家屬的說詞。

根據吳崑玉轉述的內容指出，他去靈堂碰見媒體人馮昭，談到去年F助理回立法院在葉元之辦公室，但工作壓力很大，很不受尊重，葉常有言語羞辱；馮昭的評語是「葉就是個慣老闆」。

▲本刊取得吳崑玉傳給他人的LINE對話截圖，並詢問吳崑玉該截圖是否為真，他表示，內容是轉述家屬的說詞。（圖／讀者提供）

吳崑玉也說，F助理曾想走人，但又被同事叫回去，那時身體已經很不好，常腰痛、站不起來；1月10日左右，F在辦公室極不舒服，在同事勸說下請假就醫，但沒發現啥毛病。後來回家休息，躺在床上起不了床。

吳崑玉表示，F助理第2天想請假去看病，打電話給葉元之，葉卻嗆說現在是會期末最忙的時候，「你今天不來就不用來了」，F當然無法去上班，葉就真的把他辭退，踢出所有群組。

吳崑玉指出，後來F去就醫，才發現原來腰痛根本不是骨科的毛病，而是嚴重胃潰瘍、腸穿孔、腹膜炎，緊急進去開刀，但推出來進ICU 30多天，一直無法好轉，就這麼走了。

吳崑玉嘆道，躺醫院這30多天，葉元之沒來探過病，也從未打過一通電話慰問，過世後也沒來過靈堂或打過電話。

吳崑玉轉述，馮昭說等這陣子F後事忙完，她一定會讓大家知道葉元之的嘴臉。



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