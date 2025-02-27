幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟犯「聖母病」

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍綠白民代助理費涉貪案頻傳，總統兼任民進黨主席賴清德昨要求，黨籍民代助理團隊不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人不宜擔任公費助理。相關規定有半年緩衝期。禁令一出，評價兩極，綠營社群、部分民代認為賴清德鐵腕重懲、展現清廉態度；基層民代則是炸鍋，認為此舉矯枉過正，酸賴清德如犯「聖母病」，時局混亂還要先拿自家人開刀，且未必有效遏止，反而可能讓資源本就不足的民代經營更加困難。多數綠營人士則持觀望態度，「方法都有很多種，但總要有人提出來討論。」

藍綠白民代助理費涉貪案近年遽增，尤其親人涉案是常見樣態，雖法律上對民意代表並無任用助理限制，賴清德昨在民進黨中常會上指出，近年來，各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，遵守法律、不違法是民進黨全體黨公職的最低底線，各位更要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，用更高的標準審視自己，遵守以下三項原則，要在此向本黨所有民意代表約法三章。

賴清德強調，第一，民意代表助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親。家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議，使黨形象受損。第二，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，國家提供經費聘用公費助理，是為了協助公職提供鄉親優質的服務、向政府提出專業的監督及政策建言。第三，尊重、善待團隊助理，並且提供多元的成長機會和管道，為國家培育更多優秀的政治專業人才。

對於相關規定，廉政會主委邱駿彥受訪時表示，方法都有很多種，但總是要有人提出來，賴清德主席這一步踏出去是真的很好。如何去處理，大家都有討論，但沒有實際講到如此明確，廉政委員會處理到這個問題都很傷腦筋，這一定要主席的位階、總統的位階來講這種事情。

有綠營人士贊同賴清德大刀闊斧，該人士認為，不是公費助理即可，若希望培養自家人接班，可以透過私費抑或無償來磨練，政治就是選賢與能，這樣那些沒有背景、沒有資源的優秀年輕人才能站在一樣的起跑點上，若三親等家屬對政治有興趣還有很多可能管道，執政黨本來就會被放大檢視，切除病灶要大刀闊斧，樂見賴總統踏出第一步。

但也有綠委認為，每個地方狀況不一樣，內舉不避親，如果是合法申報，且認真做事，那又何妨？禁止三親等，希望黨公職培養優秀人才，但如果優秀人才就是三親等呢？黨內就有不少民代是一步步接班家族長輩，從助理開始實習，他們現在同樣是優秀民代。

該綠委坦言，相關政策規劃立意良善、方向是正確的，也確實展現總統的決心，但是不是要做到這麼嚴？還是有一些配套或轉圜空間？應該可以再討論。

而該項政策釀成基層炸鍋，新北議員林秉宥就直言，自己反對這樣的作法。全台灣黨籍公職從立委、議員、鄉鎮首長到鄉鎮代表，有上千人，就因為有少數幾個人涉入助理費案件，涉案人又是親屬，就禁止任用三親等當助理，邏輯上實在是太過牽強，這種邏輯不通，既不符合一般性原則也不符合比例原則，更是不當連結的狗屁想法還規劃要入黨章，是不是有人嫌執政太輕鬆，要往上調難度？

至於要求用私費聘請三親等當助理的做法，也有基層民代不以為然，有地方民代就直言，沒背景的年輕議員哪來的私費，想要認真服務的話，倒貼服務處租金跟一些雜支開銷就差不多了，黨中央也沒在補助。

該民代指出，這種一刀切的方式，只是逼得本來就沒資源的基層民代，要燒腦袋去籌更多錢，根本不影響那些本來就有歹念的害群之馬，想違法的就算不任用三親等還是會找洞鑽，解決問題該嚴懲，該調薪，而非限制用人條件，宣示作用固然重要，但也要兼顧實質意義，否則只會讓資源不足的民代經營更加困難。

該項規定，目前要再等中執會通過後才會有進一步做法，未來也需要提到全代會處理，對於實際走向，黨內不少民代仍在觀望，但已在基層掀起不小波瀾。