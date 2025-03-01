賴清德為助理費弊端下重手！　藍白驚：助理流動率高不找親戚誰願做？

▲本屆立法院朝野衝突激烈，服務立委的助理也難逃其害。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲、袁茵、陳家祥／台北報導

身兼民進黨主席的總統賴清德，日前宣布黨內公職人員「配偶、三親等不得任公費助理」，盼藉此斬斷助理費弊案頻傳的狀況。此規劃一出不僅民進黨內叫苦，連敵對的藍白陣營也相當驚訝。資深藍營民代助理就直言，賴清德完全錯了，根本問題不在找親戚任「公費助理」，真正有問題的是「有沒有用人頭浮報加班費」；問題在於助理費薪資、加班費制度，賴的決定不合時宜也不合理。

「助理真的不是人幹的！」一名資深民代助理直言，民代一整天的行程包含早上6點要送鄉里長輩出去玩的遊覽車，接著可能有數個公祭，跑完公祭後要接著地方上的視察行程，午飯可能下午2、3點才進到嘴裡，但不到幾分鐘又要開始跑行程，晚上開始有些活動餐敘，有時一個晚上跑個3、4場是有可能的。

該助理表示，民代跑完一天的行程已經是「超人」，但其實跟著民代跑整天的助理才是「強人」。助理不只要跟著民代跑行程、要隨時注意行程安排，有時開會也要充當會議記錄；地方選服工作，助理也常常面對到千奇百怪的議題，甚至有人到服務處鬧場、借錢，什麼事都有，「助理工作太龐大了！這樣的鋼鐵行程到底誰會願意做？我真的不知道，不從親戚下手，誰會願意這樣為民代效勞？」

賴清德這次下令要禁「三親等」，站在非綠陣營立場來看也相當詫異，直言賴清德這次真的錯了，根本問題不在找親戚任「公費助理」，真正有問題的是「有沒有用人頭浮報加班費」。立委工作常甲動到三更半夜，哪位非親非故的員工可以長期承擔這樣的工作？更何況，加班費也是一筆開銷，這時候只能請配偶或是親友用「志工」的方式幫忙。

一名不具名立委指出，常常看身邊的助理真的很辛苦，但助理的薪水也就那樣，民代也愛莫能助，所以助理流動率其實相當高。因此，每當有工作須分擔時，親友就是最好用的「工具人」，現在賴清德卻要這些辛辛苦苦的「親友工具人」改當義工，這要人情何以堪？這項指令實在沒必要。

白營民代也認為，賴清德講的十分不合理，因為無論是否為三親等內，倘若有好好做事、執行職權，給薪資是合情合理，且就算想詐領助理費，其實找30幾年老同學、好友等人都可以，跟幾親等毫無關係。

白營民代提及，其實根本問題是助理費薪資、加班費的制度問題，造成找人相當困難，加上找非熟人進行重要財務工作，可能會產生些問題，所以賴的決定不合時宜也不合理，「政府應該做的，是將整體法規做相對應調整，檢視行之有年的法規，為何會造成問題」。