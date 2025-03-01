　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德為助理費弊端下重手！　藍白驚：助理流動率高不找親戚誰願做？

▲▼議事人員遭擠壓 面露痛苦 民進黨立委進入委員會 抗議 選罷法修法 內政委員會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲本屆立法院朝野衝突激烈，服務立委的助理也難逃其害。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲、袁茵、陳家祥／台北報導

身兼民進黨主席的總統賴清德，日前宣布黨內公職人員「配偶、三親等不得任公費助理」，盼藉此斬斷助理費弊案頻傳的狀況。此規劃一出不僅民進黨內叫苦，連敵對的藍白陣營也相當驚訝。資深藍營民代助理就直言，賴清德完全錯了，根本問題不在找親戚任「公費助理」，真正有問題的是「有沒有用人頭浮報加班費」；問題在於助理費薪資、加班費制度，賴的決定不合時宜也不合理。

「助理真的不是人幹的！」一名資深民代助理直言，民代一整天的行程包含早上6點要送鄉里長輩出去玩的遊覽車，接著可能有數個公祭，跑完公祭後要接著地方上的視察行程，午飯可能下午2、3點才進到嘴裡，但不到幾分鐘又要開始跑行程，晚上開始有些活動餐敘，有時一個晚上跑個3、4場是有可能的。

該助理表示，民代跑完一天的行程已經是「超人」，但其實跟著民代跑整天的助理才是「強人」。助理不只要跟著民代跑行程、要隨時注意行程安排，有時開會也要充當會議記錄；地方選服工作，助理也常常面對到千奇百怪的議題，甚至有人到服務處鬧場、借錢，什麼事都有，「助理工作太龐大了！這樣的鋼鐵行程到底誰會願意做？我真的不知道，不從親戚下手，誰會願意這樣為民代效勞？」

賴清德這次下令要禁「三親等」，站在非綠陣營立場來看也相當詫異，直言賴清德這次真的錯了，根本問題不在找親戚任「公費助理」，真正有問題的是「有沒有用人頭浮報加班費」。立委工作常甲動到三更半夜，哪位非親非故的員工可以長期承擔這樣的工作？更何況，加班費也是一筆開銷，這時候只能請配偶或是親友用「志工」的方式幫忙。

一名不具名立委指出，常常看身邊的助理真的很辛苦，但助理的薪水也就那樣，民代也愛莫能助，所以助理流動率其實相當高。因此，每當有工作須分擔時，親友就是最好用的「工具人」，現在賴清德卻要這些辛辛苦苦的「親友工具人」改當義工，這要人情何以堪？這項指令實在沒必要。

白營民代也認為，賴清德講的十分不合理，因為無論是否為三親等內，倘若有好好做事、執行職權，給薪資是合情合理，且就算想詐領助理費，其實找30幾年老同學、好友等人都可以，跟幾親等毫無關係。

白營民代提及，其實根本問題是助理費薪資、加班費的制度問題，造成找人相當困難，加上找非熟人進行重要財務工作，可能會產生些問題，所以賴的決定不合時宜也不合理，「政府應該做的，是將整體法規做相對應調整，檢視行之有年的法規，為何會造成問題」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
475 2 1114 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「小葉啟田」葉清田離世！
「翔平，這次換你了」道奇教頭成功復仇！　大谷開車門錯愕
快訊／嘉義死亡車禍！　1死1重傷
方大同41歲病逝震撼樂壇！　王力宏長文痛悼
被誣虐死女童！保母告「鳳梨+勾惡+彫博」求償百萬　結果出爐
1個月前痛失姊姊！　小S「黑底白字」悼念方大同
烏克蘭人氣炸！　怒批美國：精心安排的羞辱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德為助理費弊端下重手！　藍白驚：助理流動率高不找親戚誰願做？

北市智慧停車柱1年開錯1.7萬張停車單　停管處允諾改善

賴清德鐵腕助理禁用三親等！綠營叫苦　沒背景民代恐更慘

親友當助理錯了？「人頭助理」成觸法大宗　關鍵在貪念而非幾親等

新北罷免爆「死亡者連署」爭議　侯友宜盼選委會秉公處理

川普、澤倫斯基大吵　藍委揭媒體沒注意的事：台灣的籌碼是什麼？

教育部禁「國防七子」交流　葛如鈞：應要有棍子、蘿蔔的平衡配套

罷免綠委連1％門檻都沒達標？　郭正亮：藍營基層都非常生氣

郭正亮指「1綠委罷免會過」被槓掉　伍麗華罷免案死亡連署最多

帶愛犬挑戰樟之細路　蔡英文開啟爬山魂：「樂樂」走到懷疑狗生

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

賴清德為助理費弊端下重手！　藍白驚：助理流動率高不找親戚誰願做？

北市智慧停車柱1年開錯1.7萬張停車單　停管處允諾改善

賴清德鐵腕助理禁用三親等！綠營叫苦　沒背景民代恐更慘

親友當助理錯了？「人頭助理」成觸法大宗　關鍵在貪念而非幾親等

新北罷免爆「死亡者連署」爭議　侯友宜盼選委會秉公處理

川普、澤倫斯基大吵　藍委揭媒體沒注意的事：台灣的籌碼是什麼？

教育部禁「國防七子」交流　葛如鈞：應要有棍子、蘿蔔的平衡配套

罷免綠委連1％門檻都沒達標？　郭正亮：藍營基層都非常生氣

郭正亮指「1綠委罷免會過」被槓掉　伍麗華罷免案死亡連署最多

帶愛犬挑戰樟之細路　蔡英文開啟爬山魂：「樂樂」走到懷疑狗生

車痴工人「喝保力達」上路...連撞2車　寶貝雙門賓士也毀了

日本8旬屋主暴斃！　承辦警察夜闖豪宅「偷走656萬」

「小葉啟田」葉清田離世！享壽69歲　好友恬娃悲痛證實

「哈囉，謝謝！」萬波中正秀中文　滿場應援讓他更有鬥志

曾為日據時期紅磚重要產地！宜蘭廢墟風秘境　牆上麻雀頭藏這功能

徵信社教父自撞！賓士車左轉卡庇護島畫面曝　感到尷尬棄車落跑

留言刷一排中獎！男大生參加臉書「直播刮刮樂」　慘遭詐2.8萬

「翔平，這次換你了」道奇教頭成功復仇　大谷開車門錯愕畫面曝

方大同41歲病逝震撼樂壇！　王力宏長文痛悼：世界失去了特別的光

快訊／嘉義2機車路口碰撞「飛進田裡」1死1重傷　現場畫面曝

惠利擺脫「柳韓事件」　大玩「真有趣」地獄哏

政治熱門新聞

罷免李坤城竟有139亡者連署　藍罷團：因綠執政天怒人怨讓死人都還魂

共軍嗆「早晚收了你們」　國防部舉二戰史：任何侵略都將以失敗告終

怒指蔣萬安吼「加害者後代滾！」　228受害者家屬淚：他殺我家人

開第一槍！藍營罷綠受挫　沈富雄轟：朱立倫應辭黨主席

賴清德指228原因非族群衝突　「獨裁者蔣介石為確保統治犯滔天大罪」

蔣萬安籲賴清德「要更大的包容」　顏若芳轟：對228受難家屬二次傷害

多圖／民蹲地簽連署！1小時300份簽完　罷免吳思瑤團隊拚補件過關

邱泰源視察遭爆作秀！鄭運鵬揭2點不合理

趙少康指罷綠「戰力弱」 藍罷團炸鍋：戰鬥藍怎不帶侯友宜去撞牆？

談大罷免陳水扁勸賴清德要理智　王鴻薇：學長的話要聽

賴清德稱228是蔣介石的滔天大罪　藍委轟：加大社會裂痕

罷綠委一階沒過關？　藍青年軍：無從得知

查公務員「領陸證件」　陸委會：全體須遵守

勸賴清德大罷免「要理智」?　陳水扁貼曹興誠合照：勇者無懼

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／方大同「抗病5年」離世！享年41歲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」

方大同最後發文「被拍臉頰消瘦身影」

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

方大同41歲病逝　去年才發片...病到「只能手持錄音」

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」

台灣「特斯拉新Model Y」入手大降價

台AV女優胎尼「日本二度出道」

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

領獎倒數！５張9-10月千萬發票無人領　最低花54元買飲料

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面