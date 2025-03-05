罷免綠委不力遭黨內質疑　朱立倫：責任都在我不必怪青年志工

▲國民黨主席朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨青年發動罷免民進黨立委，但罷免案卻未達標，掀起藍營內部引質疑聲音。國民黨黨主席朱立倫今（5日）在中常會時發表談話表示，整個罷免過程或有一些青年志工們努力，也許做得不令人滿意，但「責任都在我，不必怪任何青年志工」，且黨中央在組織、文宣、策略都有提前準備，法律戰部分，本周也會舉行記者會說明。

朱立倫今在中常會談話指出，去年面對基隆市長謝國樑罷免案，國民黨全黨團結一致，國民黨也把該次罷免案當做是民進黨發動大罷免的前哨戰，無論在組織、文宣、策略都密切合作，從中央到地方包括當事者，都有整體戰略小組。

朱立倫說，面對今年的罷免，國民黨早就預測這些相關事務，黨中央和立委都保持非常密切聯繫，也不斷在做相關的民調，掌握所有情況，尤其組織動員非常重要，所以從過年前、後，黨中央在各地已開始在做相關組織動員準備，因為知道最後必須以戰止戰，全力動員。

朱立倫也提到，同時文宣小組也早已建構完成，有關法律戰黨中央本週還將召開記者會組成律師團。

面對外界質疑的聲音，朱立倫說，在整個運作過程中，有一些青年志工的努力也許做得不滿意，但「責任都在我，不必怪任何青年志工」，他們目前已在做相關補正程序，還是給他們加油。

朱立倫強調，謝謝每一位關心的同志和幫忙的朋友，接下來還有很長一段路要走，國民黨立委每一天都在戰戰兢兢，認真努力，勤跑基層，與地方組織及黨中央保持密切聯繫，一起團結打團隊戰，希望能讓台灣的民主真正發光發熱，抵擋惡罷，守護台灣、守護中華民國。