許智傑預言罷掉10個藍委　拚下會期立法院長換人、讓國家穩定發展

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，罷免團體陸續於罷免新制上路前，送交第一階段提議書，中選會近日完成查對，目前共32位藍委通過門檻。對此，民進黨立委許智傑今（5日）分析，自己覺得罷掉10個左右沒問題，改選換掉6個是目標，下個會期民進黨就可以讓國家正常穩定的發展，如果民進黨能換掉6個，當然立法院長就會換人了。

許智傑於節目《新聞放鞭炮》談到罷免，他表示，過去自己客觀將贏得比較少的、三腳督、仇恨值高的藍委分析成罷免名單，沒有針對任何人，但藍委葉元之自己跳進來罵他，後來甚至有點失控，可能真的很擔心。

被問到「目前32藍委罷免案一階過關」，許智傑表示，自己覺得二階應該大部分都會過關，估計最後至少要罷掉十個左右，假設二階過20幾個，要罷掉十幾個，補選再換掉6個以上。

許智傑認為，現在傅崐萁也很危險，另外，徐巧芯、王鴻薇過去仇恨值很高，沒想到他們還在添柴火，而台東的黃建賓、桃園的涂權吉、台中的廖偉翔、羅廷瑋、黃建豪也都很危險。

許智傑強調，自己比較保守認為10個左右會被罷免，總召柯建銘說全部罷掉，自己不敢這麼樂觀，但其實現在這個氣氛，總召真的是預言家，剛開始自己講罷免，沒有人料到現在狀況會是這樣，現在覺得罷掉10個左右沒問題，改選換掉6個是目標，下個會期民進黨就可以讓國家正常穩定的發展，如果民進黨能換掉6個，當然立法院長就會換人了。

▼32位藍委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）