反制罷免提「反廢死」公投？ 　傅崐萁：絕對與人民息息相關

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反制罷免提「反廢死」公投？ 　傅崐萁：提案絕對與人民息息相關

▲▼社會團體反對民進黨惡罷 記者會 傅崐萁 王鴻薇 羅智強 許宇甄 李彥秀 送反罷免聯合聲明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民間團體「人民作主志工團」近日向中選會提出4案公投提案，訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容，相關提案主文與名冊皆已送交中選會。國民黨立院黨團總召傅崐萁今（5日）指出，國民黨絕對不會怯戰，也不畏戰，會勇敢應戰，提出的公投法案也會與民眾息息相關。被問及是否是「反廢死」？他表示，會在黨團凝聚共識後讓國人了解。

為反制大罷免，傅崐萁邀集罷免連署通過第一階段的國民黨立委研商反罷免策略，由總召傅崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強共同說明會議結論。

傅崐萁表示，今天討論非常明確，所有非常迫切性的民生議題法案，在這個會期全力通過，國民黨已預期民進黨會用各種扣帽子，但是國民黨團一致決定，這些迫切的法案，一定會一一來進行，不會畏懼民進黨用龐大的網軍側翼來攻擊他們，他們會堅持以民為本，把民生法案在這會期來完成。

對於民進黨提出的四個公投案，傅崐萁指出，預計今年8月23日公投，且都是高度政治意義，他們絕對不怯戰、不畏戰，國民黨也會勇敢地應戰，而且公投的法案絕對跟全國人民息息相關，會凝聚全國的民意，對抗這個不公不義的政權，所以在公投及惡罷兩部分，他們都會勇敢地跟民進黨、賴清德總統奮戰到底。

至於公投題目，是否會推出「反廢死」公投？傅崐萁說，目前討論的議題非常多，凝聚共識之後會讓國人瞭解。

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