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國民黨「打惡罷戰隊」不忍了！檢舉罷團違法募款　要求監察院速查

▲▼ 國民黨「打惡罷戰隊」今日前往監察院，檢舉惡罷團體違法收受政治獻金 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨「打惡罷戰隊」今日前往監察院，檢舉惡罷團體違法收受政治獻金 。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

繼日前國民黨揭露惡罷團體疑似違法募款，藍營「打惡罷戰隊」成員台北市議員柳采葳、新北市議員江怡臻、國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、譚仲彣等人，今（5日）前往監察院，進一步檢舉惡罷團體違法收受政治獻金。台北市議員柳采葳強調，已經將整理好的證據交給監察院，期待監察院不要閹割自己的權力，應儘速審查。

柳采葳表示，上週監察院才發新聞稿提及募款應有法律遵循，並敦促行政院修法處理，就是認為罷免募款不合法。如今有罷團幹部直接在群組裡教導大家如何違法募款，國民黨將整理好的證據交給監察院，期待監察院不要閹割自己的權力，應儘速審查。

柳采葳強調，竟有罷團幹部誣指國民黨公開個資，根本是不懂法，事實上，罷團幹部資料早就公布在網路上，國民黨何錯之有？況且個資法規定，若攸關公眾利益就可以有條件公布，請這些罷團不要再拗，更痛心的是現在罷免已經不是單純的公民活動，而是成為賺取暴利的非法手段。

新北市議員江怡臻指出，證據明明白白，罷免團體還振振有詞，希望監察院就這些違法情事詳盡迅速的處理。何況去年基隆市罷謝團體宣稱，會公布募款金流與剩餘款項，但現在罷謝案結束，請問公布在哪裡？不能讓類似情況再發生，請問惡罷團體還要吸金到什麼時候？

國民黨發言人楊智伃表示，罷免團體知法犯法，在群組中匿名教導大家如何以現金違法募款，證據確鑿，且所有資料都在網路上可受公開查證，國民黨沒有違反個資法，呼籲罷團不要再轉移焦點，避重就輕，犯法的事情就是犯法，如果無法說清楚講明白，就讓法院、監察院來對簿公堂講清楚。

楊智伃強調，基隆市罷謝團體曾經有不良記錄，金流說不清楚，甚至導致內訌以及青鳥自己的不滿，不希望民眾對於民主的熱情被扭曲誤導，甚至成為罷免團體的「盤仔」，期待監察院好好調查國民黨所提證據。

國民黨副發言人譚仲彣指出，《政治獻金法》規範清楚明確，內政部94年的函示說得非常清楚，罷免行為應該也要受到政治獻金法的規範，違反收受政治獻金得以裁處的機關就是監察院，所以國民黨今天來送陳情書請監院調查。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，希望監察院本於職權公正調查，相信很快就會水落石出。國民黨非常貼心，不樂見未來如果青鳥或是罷免團體自己又因此內訌，希望相關的募款不要步上基隆的後塵，希望一切可以合法合規來處理，也希望罷免團體未來引以為戒，不要再知法犯法、知法玩法。 

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