被爆肉搜罷免領銜人！　王鴻薇：合於規定調閱及索資

▲國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委王鴻薇日前遭名嘴指控透過助理，打聽罷免團體「山除薇害」領銜人陳柏宏的背景。對此，王鴻薇今（5日）回應，她的辦公室向國防安全研究院，合於規定調閱及索資，且陳柏宏疑似為民進黨在政府單位酬庸養人。

針對自己公室向國防安全研究院，調閱索資資料，王鴻薇表示，在野黨立委向政府單位索資，調閱資訊。若以國防安全研究院體制而言，如有疑義可以溝通、或是向上呈報最高到達國防部長，然而國防安全研究院人員竟經過層層匯報至執政黨立委總召柯建銘助理，無疑是以「黨」領「軍」也坐實民進黨利用公務員情報網路，監控在野黨，協同攻擊政敵，如果「柯建銘」助理大於國防部長，這不是綠色恐怖什麼是綠色恐怖。

王鴻薇強調，索資相關資料源於民眾舉報，罷免案領銜人陳柏宏疑似係民進黨在政府單位酬庸養人，目前經過核實查證，其過去確實於國防安全研究院任職政策分析員，資歷職稱皆為公開資料，唯是否仍然在職需要進一步確認，大家可以容忍一邊領納稅人錢一邊領銜罷免嗎？

王鴻薇喊話，這完全坐實民進黨用公帑養人，需要時轉身便為側翼、政治打手，當知道自己要被揭露時，就偽裝平民被肉搜。