柯建銘稱會溝通　王世堅嗆「不必了」：我只跟有格調的人談

▲王世堅秀周玉蔻臉書文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘近日多次與綠委王世堅隔空互槓。柯建銘4日專訪直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，更爆料民進黨中常會內容，全部被錄音直播，外流給特定媒體。對此，王世堅今（5日）受訪時嚴正表示，等一下中常會會央請主席組專案小組，把這件事情查清楚，如果我王世堅叛黨、錄音，立刻退出政治，就這麼簡單。王也直言，柯建銘不能大街罵人，現在私下說要談，不必了，先把事情查清楚再來談，自己一向廣交朋友，但只跟有格調的人談。

對於柯建銘爆料內容，王世堅直言，但如果息事不能寧人，那就要把話說清楚，他今天對我的這個指控，說我對黨的忠誠度是零，甚至說我叛黨，等一下在中常會，我會央請主席組專案小組，把這件事情查清楚，中常會當中竟然有人錄音給特定媒體報導，此事非同小可。

王世堅表示，本黨應該組成專案小組，把這個事情查清楚，我的立場是這樣，查清楚之後，如果我王世堅叛黨，如果王世堅錄音，那很簡單，我立刻退出政治，就這麼簡單，如果如果柯總召誣賴他、胡說八道，柯總召該怎麼樣自己想清楚。

王世堅也強調，自己清楚柯總召怎麼回事，如果我有問題，我立刻退出政治，若我清白，柯總召該如何？社會都在看。他不能在大街罵人、公然指責，還接受專訪的時候罵，現在私下說要來談談，不必了，先把事情查清楚，要談再來談，自己一向廣交朋友，只跟有格調的人談。

而名嘴周玉蔻也發文表示，柯總召指控民進黨立委王世堅在中常會錄音外流給中天？叛黨！中評會主席賴瑞隆應該快快立案調查，如若屬實，開除黨籍。王世堅今赴中常會，手上也拿著周玉蔻的臉書截圖，王世堅批評，你看這些沒格調的都跑出來了，柯總召集團，我一定提告。

對於媒體追問，是否指周玉蔻？王世堅冷回，我不想聽那個名字。

