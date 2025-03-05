不滿被柯建銘指叛黨　王世堅：如果我有立刻退出政治「就這麼簡單」

記者杜冠霖／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘近日多次傳出與自家綠委王定宇、王世堅不合的傳聞。柯建銘4日專訪直言，對王世堅的忠誠百分之百懷疑，更爆料民進黨中常會內容，全部被錄音直播，外流給特定媒體。對此，王世堅今（5日）受訪時嚴正表示，自己一直希望冷處理，尊重柯總召是長輩，鬧鬧小脾氣就算了，但息事不能寧人，就把話說清楚，等一下中常會會央請主席組專案小組，把這件事情查清楚，如果我王世堅叛黨，如果王世堅錄音，那很簡單，我立刻退出政治，就這麼簡單。

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



對於柯建銘質疑忠誠度，王世堅受訪時強調，自己一直希望本黨是和諧的，尤其柯建銘身為總召，他應該做桶箍，把黨籍立委團結起來才對，自己很意外，柯總召在黨團辦公室連續好幾回開記者會直接攻擊本黨委員，自己一直希望冷處理，尊重柯總召是長輩，他鬧鬧小脾氣就算了，所以自己一直希望冷處理。

王世堅指出，但如果息事不能寧人，那就要把話說清楚，他今天對我的這個指控，說我對黨的忠誠度是零，甚至說我叛黨，等一下在中常會，我會央請主席組專案小組，把這件事情查清楚，中常會當中竟然有人錄音給特定媒體報導，此事非同小可。

王世堅表示，本黨應該組成專案小組，把這個事情查清楚，我的立場是這樣，查清楚之後，如果我王世堅叛黨，如果王世堅錄音，那很簡單，我立刻退出政治，就這麼簡單，如果如果柯總召誣賴他、胡說八道，柯總召該怎麼樣自己想清楚。

王世堅直言，等一下就會請主席把這個事情查清楚，如果有這樣的事情還了得？我王世堅沒有認識任何一家特定媒體，相信你們跟我相處1年多，自己面對面也不認識哪一家是誰，如果有接受採訪，也都好幾家一起問，哪來的什麼特定媒體跟我連線？

王世堅表示，自己在中常會只有兩次簡單答覆，那非答覆不可，第一次是柯總召把賴主席扯下水，他說去年選完之後，密集碰面、五人小組就決定了罷免。然後說主席會在大罷免後半段、最關鍵的時候會出來領導大罷免，不管政治作為是怎樣，柯總召講你自己就好，沒有資格講任何人講什麼話。