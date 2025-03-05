王世堅嗆柯建銘應做精神鑑定　「他的作為相信大家看在眼裡」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘近日與綠委王世堅多次隔空互槓，王世堅也為綠委陳冠廷抱屈，王世堅今（5日）受訪時表示，柯建銘在黨團會議當眾羞辱陳冠廷、罵人家三字經，自己非常肯定欣賞陳冠廷，怎麼可能讓他受到這種羞辱？會跟主席報告釐清黨團內部民主機制，希望這件事情到此為止，「我認為柯總召精神上應該去接受一些鑑定，我希望他剛好就好、適可而止。」

對於整起紛爭，王世堅表示，柯建銘在黨團會議，當眾羞辱陳冠廷委員，陳冠廷很年輕很優秀，獲得黨籍立委一致肯定，要參選外交、國防的召集委員，他也是循程序，取得民進黨全體委員同意書，要支持他，包括沈柏洋都肯定，結果到柯建銘那邊，不但拒絕還說召委要必須他同意，然後你還當眾羞辱陳冠廷委員，然後又推給說什麼陳冠廷委員不接他電話。

王世堅質疑，你罵人家三字經、羞辱人家，你當眾羞辱陳冠廷，我非常肯定欣賞陳冠廷，怎麼可能讓他受到這種羞辱？自己會跟主席說，要釐清的是黨團內部的民主，如果說有任何委員要爭取委員會，召集人必須總召同意的話，那規矩大家講清楚，以後大家都不要來選爭取，由總召來指派話。

王世堅直言，陳冠廷在黨內的民主機制、黨團內部獲得其他委員的認同，全體一致推他擔任外交、國防委員會召集人，這樣的情況下，還要被柯建銘總召試著羞辱，希望這件事情到此為止，我認為柯總召精神上應該去接受一些鑑定，我希望他剛好就好、適可而止。

王世堅表示，柯總召在政治上作為，我相信社會大家看在眼裡，那我們民進黨每1位委員的表現，社會也都在看，我們都兢兢業業、汲汲營營問政、服務，希望風波到此為止，再次強調，如果我王世堅叛黨，立刻退出政治，就是這麼簡單，如果不是事實，柯總召該怎麼樣自己心裡有數。

王世堅強調，先把事情查清楚，主席非常有智慧，一定會組一個調查小組查清楚，甚至有必要讓司法單位查察也可以，中常會偷錄音，不可思議，尤其民進黨是執政黨，裡面很多政策檢討等等，這還了得？這樣的指控完全不能接受，柯總召也沒資格這麼說。

