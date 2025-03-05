司委會召委臨時換掉翁曉玲　傅崐萁：有經過黨部協調

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（5日）舉行八大委員會召委選舉，先前傳出上任司法及法制委員會召委吳宗憲沒有意願再擔任，將由藍委翁曉玲出任，不過，最終在黨團溝通下，仍由吳宗憲擔任。國民黨團總召傅崐萁受訪表示，過去一年吳宗憲擔任召委表現有目共睹，這個會期就是非常多民生法案會推動，還是由吳宗憲擔任召委，也要借重翁曉玲實務經驗，推舉他做程序委員會召委。

對於召委選舉最後一刻轉圜，傅崐萁指出，經過內部協調，司法委員會還是由吳宗憲擔任召委，吳有很多實務經驗，過去一年的表現有目共睹，這個會期有非常多民生法案要推動，除了由吳宗憲繼續擔任召委，也要借重翁曉玲的實務經驗，所以推舉她擔任程序委員會的召委，貢獻心力替立法院服務。

吳宗憲受訪表示，黨團希望自己這會期繼續擔任召委，中間沒發生特別的事，這兩天黨團有與他溝通聯繫，每個委員都有自己需扮演的角色，司法法制委員會各委員，有的是黨團三長，有的接下來要忙公投，每個人都有吃重角色，黨團希望他繼續主持司法法制會議。

對於國民黨主席朱立倫之前要不分區立委「不要鬧事」，是否擔心翁曉玲提政治性法案，衝擊大罷免？吳宗憲表示，自己沒有聽說這個原因，主席開會時自己在宜蘭主持公聽會，沒有在場，事後看到媒體報導，但從沒提到說哪個特定的人，國民黨不分區立委非常多，每個人都幫國民黨做很多事情，「我不認為說今天請我來做召委，是有什麼特別用意，每個人扮演自己的角色，上個會期開會也順利」。

對於最後一刻召委被換掉，翁曉玲則表示，當召委是苦差事，有人願意繼續擔任召委這個辛苦工作，自己樂觀其成，也很佩服吳宗憲繼續擔任召委。

媒體問到是否感到委屈？翁曉玲說，不會，自己從來不是要爭取這個任何職位、職務，有更多時間去專心推動法案，很高興吳宗憲繼續承擔重責大任。