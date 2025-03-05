普發現金有譜？　行政院將提對案：要考慮國家長遠發展構想跟計劃

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

由於去年度國家稅收實徵數創新高，而國民黨主張全民普發現金1萬元，並將還稅於民法制化；不過，行政院長卓榮泰表示，實徵數超過預算數後，減少舉債也要算在內。昨（4日）國民黨立委林德福在立院質詢時指出，這筆錢如果能夠還債、維持健保、勞保、甚至公務人員退休撫卹基金，行政院如有想法，也可以提出對案，大家討論形成共識再送院會。卓榮泰則正面回應說，他了解委員的講法，「我們朝這個方向來走」。

卓榮泰昨率部會閣員至立院備詢，藍委林德福提到普發現金時指出，國民黨即將提出草案、完備普發現金法源，若行政院或財政部有不同想法，應該提出對案到立法院審查，何時會送？

卓榮泰表示，認同林委員剛剛說的一句，這筆錢如果能夠還債、維持健保、勞保、甚至公務人員退休撫卹基金，這筆錢扣掉給地方的有3757億，「全部發給國人，大家當然百分百贊成，但政府不應該僅止於此」。

卓榮泰強調，要考慮國家長遠發展構想跟計劃，相關計畫提出來請立院支持，這才是財政長遠應該做的工作。

林德福指出，行政院如果有想法就提出對案，應盡快送立法院審查，充分討論尋求最符合國家與人民利益的方案，若政院的對案合情、合理、合法，大家討論形成共識再送院會，這會是一個好的開始。卓榮泰則正面回應說，他了解委員的講法，「我們朝這個方向來走」。