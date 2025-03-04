召委選舉柯建銘槓英系　莊瑞雄：我當然要抗議一下

▲立委莊瑞雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院八個常設委員會將於5日進行召委選舉，民進黨團推派過程卻一波三折，名單一變再變，英系的民進黨立委陳冠廷、蔡易餘都有意擔任各自委員會的召委，卻傳出並非黨團總召柯建銘屬意人選，讓作為英系在立法院最資深的莊瑞雄直接找上柯建銘。對此，莊瑞雄表示，「罵來罵去，兩個都是我英系，我哪受得了，當然要抗議一下」，但這在民進黨是很正常的，協調一下大家都尊重。

民進黨立委王世堅日前批評柯建銘強勢介入召委選舉，不讓別人參選召委，而是指定人選，讓他覺得不可思議。據了解，王世堅所指是外交及國防委員會，有意參選的為陳冠廷，而被柯建銘指定的為立委沈伯洋。

對此，柯建銘公開槓上陳冠廷，稱為了召委的事，他第一個就打給陳冠廷，卻被掛電話，「你爸（前立委陳明文）叫我好好指導你，你現在叫王世堅電我，當作我看不懂嗎？」雙方衝突鬧上檯面。

除了陳冠廷，在經濟委員會的蔡易餘也被指出遇到相同狀況，傳出柯建銘希望由立委賴瑞隆出任，讓英系頗有微詞。莊瑞雄今表示，蔡易餘要去經濟委員會當召委，陳冠廷也要當外交及國防委員會召委，溝通上有落差，可是罵來罵去，兩個都是英系，「我哪受得了，當然要抗議一下」，但是這在黨內都正常，最後由德高望重的柯建銘講一下，大家運作依舊很和諧，在民進黨大家可以勇於表達意見，每個人都很乖就不是民進黨。

對於自己接下司法及法制委員會的召委，莊瑞雄說，各委員都有自己想去的委員會，像他本來要到交通委員會，畢竟他認養台東，身兼民進黨主席的總統賴清德也認為要全力經營，而台東涉及到觀光交通，所以他想去，但他是不分區，就要接受黨團戰力部署，司法及法制委員會大家都知道是屎缺，沒人要去都跑光，柯建銘說沒人了怎麼辦，他說不然去程序委員會當召委，可是那邊也都是吵架的地方，協調後他就決定留在司法及法制委員會。

據了解，民進黨團召委名單最終除司法及法制為莊瑞雄外，財政委員會為賴惠員、經濟委員會為蔡易餘、交通委員會為許智傑、教育及文化委員會為林宜瑾、社會福利及衛生環境委員會為劉建國、內政委員會為張宏陸、外交及國防委員會則為沈伯洋。