立院8委員會召委名單一次看　綠8席、藍7席禮讓白1席

▲林國成擔任交通委員會召委。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院新會期開議，5日進行八大常設委員會召委選舉，國民黨此次決定禮讓一席給民眾黨，在交通委員會的部分，由白委林國成擔任召委，共計綠搶下8席、藍7席、白1席。而值得注意的是，國民黨原傳要讓藍委翁曉玲擔任司法及法制委員會召委，但最終改由藍委吳宗憲。

委員會 藍 綠 白 內政 牛煦庭 張宏陸 外交 黃仁 沈伯洋 財政 賴士葆 賴惠員 經濟 謝衣鳯 蔡易餘 交通 許智傑 林國成 司法 吳宗憲 莊瑞雄 教文 葛如鈞 林宜瑾 衛環 蘇清泉 劉建國

立法院八大常設委員會包含內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會。每個委員會都設有召委，由各委員會委員每會期互選出二人擔任，並輪流擔任會議主席，擁有排案權。

新會期八大常設委員會分別為內政的藍委牛煦庭、綠委張宏陸；財政委員會的藍委賴士葆、綠委賴惠員；教育及文化的藍委葛如鈞、綠委林宜瑾；衛生福利及環境的藍委蘇清泉、劉建國。

交通委員會方面，民進黨為許智傑擔任，值得關注的是，國民黨禮讓給民眾黨的林國成。

另外，外交及國防、經濟、司法及法制委員會召委，藍營方面分別為藍委黃仁、謝衣鳯、吳宗憲，而民進黨團則在推派人選過程一波三折。原總召柯建銘宣布綠委鍾佳濱將繼續在司法及法制當召委，但鍾佳濱最終待在財政委員會，經協調後由原本想要到交通委員會的綠委莊瑞雄續留司法及法制擔任召委。

外交及國防則被爆出綠委陳冠廷有意爭取召委，卻遭柯建銘阻擋，雙方衝突更浮上檯面，最終則由綠委沈伯洋出任，即為原先傳言柯建銘所屬意之人選；而在經濟委員會也有同樣狀況，柯建銘希望由綠委賴瑞隆接召委，但最終仍由綠委蔡易餘擔任。