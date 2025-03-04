TPOC民調／倒閣難撼動國會組成？　若重選過半民眾仍支持原人選

▲TPOC最新民調。（圖／TPOC提供）

記者皮心瑀／台北報導

TPOC台灣議題研究中心4日發布全國性時事議題民調，針對立法院的衝突，認為過去一年多以來嚴重的有85.8%民眾，不過，當被問到若有機會重新投票，會不會支持原本支持的候選人，仍有54.6%表示會、13.0%不會、32.3%無明確意見。知情人士分析，即使現在倒閣，選舉結果與現有國會的藍綠格局差異不大，國民黨在選區劃分與選制上仍占優勢，這也帶有一定運氣成分。因此，目前仍「希望透過罷免方式來完成國會改選，會比倒閣來得好。」

根據TPOC台灣議題研究中心民調，面對這一年以來國會的紛紛擾擾，有85.8%的民眾認為過去一年多以來立法院的衝突嚴重，而認為嚴重的民眾，對於立法衝突的責任歸屬，40.1%認為立法院多數政黨的責任比較大；33.7%認為執政黨的責任比較大。

不過，針對選區立委的滿意度，現任立委為民進黨的選區，選區內民眾對於立委的滿意度，56.7%滿意、26.1%不滿意；現任立委為國民黨的選區，選區內民眾對於立委的滿意度，43.7%滿意、36.3%不滿意。當被問到若再有一次機會重新投票選舉，會不會支持原來的候選人，更有54.6%表示會、13.0%不會、32.3%無明確意見。

知情人士分析，這次民調結果與預期相符，因為一階結束後就是一個冷卻期的過程，不過近期開始對聯電董事長曹興誠、領銜人的攻擊，或者是查水表，都讓罷免話題持續。

知情人士另指出，從這份民調來看，即使現在倒閣，選舉結果與現有國會的藍綠格局差異不大，國民黨在選區劃分與選制上仍占優勢，這也帶有一定運氣成分。因此，目前「透過罷免方式來完成國會改選，會比倒閣來得好。」

該民調為反共護台聯盟委託TPOC台灣議題研究中心所做，調查對象為戶籍在全台22縣市，年滿20歲的一般民眾，調查方法採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，電話號碼尾數隨機2位數進行抽樣，調查時間為2025年02月26日-2025年03月01日，下午14:00-17:30以及晚上18:30~22:00，共完成1,071份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點，樣本代表性分析依最新之人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。