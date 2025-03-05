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4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9具屍體「染血袋裝8雙手」

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9具屍體「袋內裝8雙手」。（圖／翻攝自X）

▲警方在路旁一輛廢棄車中找到9具屍體。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥警方近來在一高速公路旁找到9具分屍屍體，受害者身上都有槍傷，還有明顯遭到虐待的痕跡，懷疑這群受害者就是上周在度假期間失蹤的9名學生，一共5男4女。

警方2日接到報案，在普埃布拉州(Puebla)與瓦哈卡(Oaxaca)邊境的高速公路旁，一輛廢棄車中發現9具屍體，其中4具屍體被塞在後車箱，5具遺體則被藏在防水布下，還在現場一個袋子中找到8雙手。

法醫人員指出，這些屍體年齡約在19歲至30歲之間，4名女子與5名男子的身上都有槍傷和被刑虐痕跡。當地媒體指出，發現的9具屍體就是之前被通報失蹤的9名學生，來自特拉斯卡拉州(Tlaxcala)的他們，2月27日前往瓦哈卡州度假後失蹤。

8名失蹤的學生身分為Angie Lizeth、Leslie、Brenda Mariel、Jacqueline Ailet、Noemi Yamileth、Raul Emmanuel、Ruben Antonio 和 Rolando Armando，第9名學生的身分仍未被確認。警方表示，由於案件正在調查中，雖然已掌握到線索，但目前不便對外透露相關訊息。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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