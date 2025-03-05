想要被羞辱！53歲商人找SM女王玩太嗨　懸吊15分鐘突然死亡

▲男子從事激烈性愛活動時突然死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

德國一名53歲商人為了發洩特殊性癖，花費750英鎊（約台幣3萬多元）找38歲SM女王賈桂琳(Jacqueline S)服務，然而在長達6小時的凌虐後，被鐵鍊綑綁的他突然死亡，目前涉案的性工作者已被逮捕。

國外媒體報導，名叫賈桂琳的性工作者，收到來自德勒斯登(Dresden)的53歲客戶傳訊要求，想要被羞辱、受到折磨以發洩性慾，所以她為對方提供長達6小時的服務，然而客戶卻在過程中突然死亡。

賈桂琳表示，她將客戶全身用鐵鍊綑綁，吊起來約15分鐘後，原本沒有異狀的對方突然死亡，「一切都很突然，他之前沒有任何異常，沒有冒冷汗也沒有顫抖，也沒有說彼此約定好的安全暗號，我也不知道他怎麼了」。

賈桂琳表示，當她鞭打男子時，發現對方完全沒有反應，且固定在男子身上的鎖扣打不開，導致勒在男子脖子部位的鎖鏈變得更緊、無法呼吸，她才意識到對方需要幫助，趕緊衝出房間求救。

醫護人員到場後，幫助男子脫困並且急救，然而送醫3天後仍不幸身亡。賈桂琳應訊時表示，該名男客戶不是新手，過往有著豐富經驗，「他知道自己在做什麼」，被指控造成嚴重身體傷害導致死亡的她，將面臨3年刑期。