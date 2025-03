遲到被拒絕登機　夫妻大鬧機場「咖啡潑工作人員臉上」被捕

▲夫妻攻擊機場人員被捕。(圖/翻攝自Miami Dade Corrections)

記者李振慧/綜合報導

美國邁阿密機場發生衝突事件,一對夫婦因為錯過前往墨西哥坎昆的班機,仍強硬想要上機遭到工作人員阻止,導致雙方發生激烈衝突,其中1人甚至把咖啡潑到工作人員臉上,目前2人已被逮捕。

事件2日發生在邁阿密國際機場(Miami International Airport),男乘客拉斐爾(Rafael Seirafe-Novaes)和妻子碧翠絲(Beatriz Rapoport De Campos Maia)因為錯過登機時間,與美國航空工作人員發生衝突。

Two passengers were arrested at #Miami International Airport for throwing coffee in an employee's face while trying to force their way onto a flight.



The two passengers, Rafael Seirafe-Novaes and Beatriz Rapoport De Campos Maia were late boarding their flight to #Mexico.#USA… pic.twitter.com/9DMLyQJsWp