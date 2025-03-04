遲到被拒絕登機　夫妻大鬧機場「咖啡潑工作人員臉上」被捕





▲夫妻攻擊機場人員被捕。（圖／翻攝自Miami Dade Corrections）

記者李振慧／綜合報導

美國邁阿密機場發生衝突事件，一對夫婦因為錯過前往墨西哥坎昆的班機，仍強硬想要上機遭到工作人員阻止，導致雙方發生激烈衝突，其中1人甚至把咖啡潑到工作人員臉上，目前2人已被逮捕。

事件2日發生在邁阿密國際機場(Miami International Airport)，男乘客拉斐爾(Rafael Seirafe-Novaes)和妻子碧翠絲(Beatriz Rapoport De Campos Maia)因為錯過登機時間，與美國航空工作人員發生衝突。

Two passengers were arrested at #Miami International Airport for throwing coffee in an employee's face while trying to force their way onto a flight.



The two passengers, Rafael Seirafe-Novaes and Beatriz Rapoport De Campos Maia were late boarding their flight to #Mexico.#USA… pic.twitter.com/9DMLyQJsWp — World News (@ferozwala) March 3, 2025

警方表示，這對夫妻被拒絕登機後突然變得很激動，動手推了工作人員，碧翠絲甚至把咖啡潑到一名工作人員臉上。從網路流傳畫面中可看到，至少6名員警前往現場，將這對夫妻壓制並且上銬帶上警車。

拉斐爾被控拒捕與非法入侵等罪，碧翠絲則被控2項攻擊與非法入侵罪，目前2人都被關押中。事件導致原定於當天上午9時出發的美國航空2494 航班，延遲至9時10分出發，美國航空對外表示，他們絕對不會容忍暴力行為，正在與執法機關合作中。