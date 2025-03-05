樂團主唱未婚妻「墜海亡」！郵輪巡演首日出事　生前1行徑超異常

▲金柏莉突然墜海，迄今尚未尋獲，被推定死亡。（圖／翻攝Instagram@burchkimberly，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國搖滾樂團「Faster Pussycat」參加一場郵輪巡演，主唱泰姆·唐恩（Taime Downe）的未婚妻卻突然墜海，已經被推定身亡。據悉，她生前出現詭異行徑，包括反常地一直喝酒。

皇家加勒比（Royal Caribbean）郵輪「海洋探險者號」（Explorer of the Seas）主辦一場以1980年代為主題、為期7天的旅程，2日才剛從邁阿密出發，距離海岸僅約20英里（約32公里）處，就發生意外。

TMZ、紐約郵報等外媒報導，「Faster Pussycat」受邀登船表演，56歲的金柏莉（Kimberly Burch）也跟著未婚夫、也就是主唱泰姆·唐恩一起去，卻突然從船艙陽台墜下，落入海中。

儘管當局立刻展開搜救行動，卻依然一無所獲，目前已經停止行動，初步推定金柏莉已經身亡。美國海岸警衛隊表示，團隊成員「立刻展開搜救行動，正與當地政府合作，在這個艱難時刻，向乘客家屬提供支持與協助。」

60歲的泰姆·唐恩與未婚妻交往約6年。死者母親表示，意外發生前，金柏莉和泰姆·唐恩曾經發生激烈爭執。此外，金柏莉在郵輪上一直喝酒，而她認為這一點「相當不尋常」。她也不認為女兒會傷害自己，因為金柏莉出發前，對於這趟旅程相當興奮。

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