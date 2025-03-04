立委陳瑩催生「原民列車」　成功營運邁入第10年

▲立委陳瑩催生的「原民列車」已邁入第十年。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2025年春假期間的原住民返鄉列車將於3月5日凌晨零時起開放訂票，提供族人返鄉便利的交通選擇。該列車自2016年推動以來，已邁入第10年，成為協助原住民回到部落的重要交通措施。

原住民返鄉列車是為了解決族人返鄉期間「一票難求」及需多次轉乘的不便，自2016年起，這是立委陳瑩2016年成功推動的政策之一。

陳瑩回想當初推動過程，「萬事起頭難」的情況下，多次與原民會、交通部、審計部、主計總處、地方政府開會協調，終於催生「原民列車」，常態化營運至今已邁入第10年。

列車最初以北迴線為主，後續增加南迴線，並推出跨夜行駛的紅眼列車。此外，透過優化訂票系統及引進EMU3000型列車，逐步提升運輸品質，讓族人返鄉更加便捷與舒適。

今年春假期間，原住民返鄉列車將於4月2日至4月7日間行駛，並自3月5日零時起開放訂票。原住民族人可提前規劃行程，透過官方訂票系統預訂車票，以確保順利返鄉。

陳瑩提醒，有返鄉需求的民眾可多加利用此服務，並留意開放訂票的時間，以免錯過預訂機會。如有進一步資訊需求，可關注台鐵官方公告或相關單位發布的訊息。