七旬婦人迷途　警方協助安全返家

▲七旬婦人迷途警方協助返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名七旬婦人近日在台東市區迷路，幸運獲得知本派出所員警即時協助，順利返家。警方提醒民眾，家中如有年長者，應多加留意其外出情況，避免發生意外。

台東警察分局知本派出所員警張政碩14日下午2時至4時執勤時，接獲110報案，指稱在台東市大學路三公里指示牌附近，有一名老婦人疑似迷路，需要協助。員警立即趕赴現場，發現該名婦人獨自在路旁徘徊，神情焦急。

經了解，這名婦人來自南投，近日到台東旅遊，當日下午獨自外出運動散步，卻因不熟悉當地地理環境，無法找到返回住處的路徑。她已經步行約一小時，體力不支，無助地在路邊徘徊。員警耐心安撫婦人情緒，並詢問是否記得家屬聯絡方式。經由婦人提供的電話號碼，警方聯繫上她的兒子，確認住處位置後，主動協助將她安全護送返家。

婦人返家後，家屬對警方的熱心協助表示感謝，並表示若非員警即時伸出援手，恐怕婦人會因長時間在外曝曬而有中暑風險。

台東警察分局提醒民眾，家中如有行動不便或易迷路的長輩，應多加關心，陪伴外出，並可考慮讓長者配戴定位器或緊急聯絡手環，以確保安全。如遇緊急狀況，可撥打轄區派出所電話或110報案專線，請求警方協助。