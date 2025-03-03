警覺性提高！網友邀跨境電商投資　台東女先問警保住10萬

▲民眾主動報案成功攔阻跨境電商投資詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局鹿野分駐所2日下午成功攔阻一起「跨境電商投資詐騙案」。一名民眾於2月中旬在抖音平台上認識一名自稱「陳XX」的男子，對方以交友為名義，誘導她投資跨境電商，並指示透過信用卡購買虛擬貨幣泰達幣後轉帳。然而，該民眾平時關注警方防詐宣導資訊，察覺異常後立即前往鹿野分駐所諮詢，在員警的詳細說明及「打詐儀錶板」(https://165dashboard.tw/)的輔助下，成功識破詐騙手法，保住10萬元款項。

該民眾表示，與「陳XX」認識後，對方積極關心日常生活，迅速建立信任，並進一步介紹所謂的跨境電商「獲利機會」。對方聲稱，只要透過指定虛擬貨幣交易所購買泰達幣，即可輕鬆賺取高額回報，甚至表示會代為支付信用卡費用，以降低疑慮。然而，該民眾在網路、友人及員警社區宣導活動中，得知類似詐騙手法頻繁出現，遂對此產生懷疑，決定前往鹿野分駐所尋求協助。

鹿野分駐所警員李明憲在了解情況後，透過專業分析並運用「打詐儀錶板」，向該民眾解釋跨境電商投資詐騙的常見手法。透過實際案例與數據分析，該民眾意識到自己險些陷入詐騙圈套，當場放棄匯款計畫。

關山警察分局表示，這次成功攔阻詐騙，展現警方持續推動社區防詐宣導的成效。透過社區座談、網路宣導、發放文宣與廣播等多元管道，民眾的防詐意識逐步提升。警方提醒，網路交友應保持警覺，對於陌生人的投資建議應謹慎評估，尤其涉及跨境電商與虛擬貨幣等高風險投資，更需提高警戒。若遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線或110報案電話，或親自前往各分駐(派出)所諮詢，以確保財產安全。