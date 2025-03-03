花蓮夫妻台東求職未果只剩200元　警掏腰包助返鄉

▲警方協助滯留民眾返鄉 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局都歷派出所近日接獲社會處通報，一對來自花蓮的新城鄉夫婦因求職未果、經濟困難而滯留台東，警方隨即前往關心並提供必要協助，最終幫助兩人順利返鄉。

據了解，這對夫婦騎乘機車從花蓮南下台東尋找工作，然而多次碰壁未能找到合適的職缺，目前暫居於成功鎮一處福德祠旁。他們表示，由於親友無法提供援助，加上身體狀況不佳，且重大傷病卡與身心障礙手冊遺失，使其處境更加困難。當警方趕到時，發現兩人身上僅剩200元，機車亦因燃油耗盡無法使用，僅能依靠泡麵維生，急需外界支援。

都歷派出所接獲通報後，立即派員前往了解情況，確認兩人確實面臨生活困境。為解決燃眉之急，警方提供了一箱餅乾等食物，並協助加滿機車油料，以確保他們能夠順利啟程回家。此外，副所長廖新義自掏腰包捐助1,000元現金，作為返鄉路途中的應急費用。

成功分局分局長龔士哲表示，警察除了維護治安與交通秩序，也肩負為民服務的責任，遇到急難個案時會盡力提供協助。他強調，雖然警察資源有限，但希望透過實際行動幫助有需要的民眾，並呼籲社會大眾關注弱勢群體，共同建立更完善的社會安全網。警方也提醒，若遇到緊急困難，可向警察機關尋求協助，警方將竭盡所能提供必要支援，確保民眾的安全與福祉。