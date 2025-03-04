櫻花妹被逼「激烈性愛Play」慘下半身不遂　海外賣淫闇黑內幕曝

▲一名曾在14個國家海外賣淫的日本女性直言，儘管到國外賣淫賺錢快，但風險也高。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

隨著日幣貶值以及疫情後經濟困頓影響，部分日本年輕女性會選擇前往海外賣淫。一名化名Miwa的女子就親自分享自身經歷，她因擁有豐富的海外賣淫經驗在網路上爆紅，自爆曾在14個國家下海，累積收入超過2億日圓（約新台幣4400萬元），但她也直言，海外賣淫風險高，有同行曾經就因此被買春客弄到下半身不遂。

根據《現代商業》報導，Miwa直言，海外賣淫雖然賺錢快，但是其中的風險和挑戰也不容忽視。她提醒道，「如果要去杜拜工作需要特別小心。因為那裡的客人大多是王室成員，雖然出手闊綽，但風險也很高。他們的權力比警察還大，只要惹怒他們可能會有生命危險，有些女孩甚至會被強制灌藥。」

她也強調，如果英文不好的女孩最好避免提供「高風險服務」，因為她就曾經有位朋友因為語言不通，不小心答應對方提供「高風險的性愛服務」，最後導致女方下半身不遂。

儘管風險高，卻還是有許多日本女性選擇海外工作，Miwa表示，其中最大的原因正是海外客人的素質通常比日本人好。海外男客通常服務時間短，結束後直接洗澡走人，不像日本人會磨磨蹭蹭，甚至想要留下來和女生聊天。

Miwa也特別提到，澳洲的男性特別不愛乾淨，喜歡提出一些不衛生的要求。而在某些國家，毒品問題也很嚴重。Miwa透露，有些客人會提供毒品，像是安非他命和古柯鹼，在澳洲和紐西蘭尤其普遍。

她曾去菲律賓工作，但當地的「KTV模式」讓她無法習慣，且菲律賓的服務方式和許多性格強勢的女性讓她身心俱疲，最終提前回國。