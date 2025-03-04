　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

櫻花妹被逼「激烈性愛Play」慘下半身不遂　海外賣淫闇黑內幕曝

▲▼性愛,性虐,約炮,約砲,上床,情侶。（示意圖／CFP）

▲一名曾在14個國家海外賣淫的日本女性直言，儘管到國外賣淫賺錢快，但風險也高。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

隨著日幣貶值以及疫情後經濟困頓影響，部分日本年輕女性會選擇前往海外賣淫。一名化名Miwa的女子就親自分享自身經歷，她因擁有豐富的海外賣淫經驗在網路上爆紅，自爆曾在14個國家下海，累積收入超過2億日圓（約新台幣4400萬元），但她也直言，海外賣淫風險高，有同行曾經就因此被買春客弄到下半身不遂。

根據《現代商業》報導，Miwa直言，海外賣淫雖然賺錢快，但是其中的風險和挑戰也不容忽視。她提醒道，「如果要去杜拜工作需要特別小心。因為那裡的客人大多是王室成員，雖然出手闊綽，但風險也很高。他們的權力比警察還大，只要惹怒他們可能會有生命危險，有些女孩甚至會被強制灌藥。」

她也強調，如果英文不好的女孩最好避免提供「高風險服務」，因為她就曾經有位朋友因為語言不通，不小心答應對方提供「高風險的性愛服務」，最後導致女方下半身不遂。

儘管風險高，卻還是有許多日本女性選擇海外工作，Miwa表示，其中最大的原因正是海外客人的素質通常比日本人好。海外男客通常服務時間短，結束後直接洗澡走人，不像日本人會磨磨蹭蹭，甚至想要留下來和女生聊天。

Miwa也特別提到，澳洲的男性特別不愛乾淨，喜歡提出一些不衛生的要求。而在某些國家，毒品問題也很嚴重。Miwa透露，有些客人會提供毒品，像是安非他命和古柯鹼，在澳洲和紐西蘭尤其普遍。

她曾去菲律賓工作，但當地的「KTV模式」讓她無法習慣，且菲律賓的服務方式和許多性格強勢的女性讓她身心俱疲，最終提前回國。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 1 8225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹
王大陸涉殺人未遂！財經網美怒喊「不要再回來了好嗎」　網炸鍋
快訊／王大陸找人打司機！下手兇殘　經紀公司：了解中
快訊／10縣市大雨特報！下到晚上
獨／王大陸再涉刑案第二季沒了　《艾嘉食堂》製作人B2要他好好
快訊／陳文杰熱身賽受傷骨折！　本季提前報銷
快訊／王大陸涉「殺人未遂」移送　經紀人電話無人接聽
獨／王大陸涉「殺人未遂」　遭警方逮捕
機艙突大量濃煙！空姐打開行李櫃　發現行動電源起火
「不是都頂到噴水」他借妻子舊手機　見鹹濕對話崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本未來天皇長大了！大學每天通勤3hrs上課　「主攻蜻蜓研究」

櫻花妹被逼「激烈性愛Play」慘下半身不遂　海外賣淫闇黑內幕曝

美航母停靠釜山　北韓金與正怒嗆美國「政治軍事挑釁」

首起！菲律賓FA-50戰機「夜間行動」失聯　機上2人下落不明

一生捐血1173次！他救活逾240萬胎兒　澳洲「黃金手臂」辭世

奪命瞬間！快艇海上飆速「撞死衝浪客」　準新娘無辜喪命

打造韓國版輝達？　在野黨魁李在明提「30%股份全民共享」

失手打死7歲外甥女！男「水泥封屍」藏家中11年　挖出已呈木乃伊狀

才剛推出配套系統　俄羅斯數位盧布計畫「無限期延遲」

玻利維亞「巴士撞貨車」至少31死！墜谷500公尺淪廢鐵　慘況曝光

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

#高雄 「行動鈑金隊」內幕曝 壇主發出復仇令：撞鐵門+砸BMW

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

陳沂「挺小優」酸吳宗憲　笑言館長不像他：難怪被告

#館長 真實尺寸曝不只3公分！進軍 #SWAG ：害怕起反應

孫協志.夏宇童「穩交6年」結婚了　報喜：童協不再只是好朋友！

日本未來天皇長大了！大學每天通勤3hrs上課　「主攻蜻蜓研究」

櫻花妹被逼「激烈性愛Play」慘下半身不遂　海外賣淫闇黑內幕曝

美航母停靠釜山　北韓金與正怒嗆美國「政治軍事挑釁」

首起！菲律賓FA-50戰機「夜間行動」失聯　機上2人下落不明

一生捐血1173次！他救活逾240萬胎兒　澳洲「黃金手臂」辭世

奪命瞬間！快艇海上飆速「撞死衝浪客」　準新娘無辜喪命

打造韓國版輝達？　在野黨魁李在明提「30%股份全民共享」

失手打死7歲外甥女！男「水泥封屍」藏家中11年　挖出已呈木乃伊狀

才剛推出配套系統　俄羅斯數位盧布計畫「無限期延遲」

玻利維亞「巴士撞貨車」至少31死！墜谷500公尺淪廢鐵　慘況曝光

奉俊昊拍完《寄生上流》陷低潮「一度寫不出劇本」新作藏台灣靈感

火腿鬥士交流賽2天逾5萬人進場！兄弟球團啟動日職取經策略

曾沛慈驚吐健檢紅字「剛動完手術」：拿掉好幾顆！　老公全程守護

拒檢逃逸「拖行500米」害死派出所長！　狠心女毒蟲續押不禁見

洗澡總聞到「毒品味」！住1個月崩潰退租　一問傻了：毛骨悚然

日本未來天皇長大了！大學每天通勤3hrs上課　「主攻蜻蜓研究」

快訊／國家警報響！16縣市大雨特報　大雷雨轟9地「防雷擊冰雹」

不滿男子敬酒態度差！紅衣男撂人到他家按鈴...揪衣領賞巴掌

「明明知道不該，但還是戒不掉」！血型改不掉的壞習慣　B型總是衝動購物

快訊／中國對美農產品加關稅、散裝期貨運價應聲下跌　業界估影響不大

館長進軍SWAG自豪「七次」起跳　陳沂猛提3cm...他駁：講得我很短

國際熱門新聞

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

骨折也要愛！韓男「當飛機杯」發洩妻提離婚

沒有陰道口　15歲少女口交離奇懷孕

魏哲家同台川普　宣布台積電在美加碼投資3.3兆、再建3座半導體廠

遲到被拒絕登機　夫妻咖啡潑機場人員臉上

川普預告明晚宣布大事：我將說出真相

「IQ140高學歷AV女優」水谷梨明日　宣布懷孕9個月將待產

讚魏哲家是傳奇　川普：會議室裡最重要的人

川普發文認了！激怒澤倫斯基是「和談戰略」

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

美隊看一半「影廳天花板崩了」

川普簽署命令　對中商品關稅提高至20％

北韓處決現場屍塊炸飛　她嚇到失禁

更多熱門

相關新聞

7歲女童遭「水泥封屍」　挖出已呈木乃伊狀

7歲女童遭「水泥封屍」　挖出已呈木乃伊狀

日本警方最近在大阪某住宅內發現一具被混凝土包裹的女童遺體，經解剖確認死者年齡約6至7歲，推測死亡時間為2007年左右。警方3日宣布逮捕涉嫌棄屍的41歲無業男子飯森憲幸。

日雲霄飛車撞死員工！同事認：不知那裡有人

日雲霄飛車撞死員工！同事認：不知那裡有人

北韓處決現場屍塊炸飛　她嚇到失禁

北韓處決現場屍塊炸飛　她嚇到失禁

濟州航空故障改降！與務安事故「同機種」

濟州航空故障改降！與務安事故「同機種」

日本30年來最大山火！4600人被迫撤離

日本30年來最大山火！4600人被迫撤離

關鍵字：

賣淫日本女性海外工作風險日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

陰唇留前男友冰箱被丟！

雙北凌晨狂下冰雹！民驚呼跟超商冰塊一樣大

劉喬安落網崩潰失禁！男友「香港黑幫十四K」背景起底

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

咳嗽有痰「吐出來or吞下去」？　醫曝奇效解答了

即／大雷雨閃電不停　8縣市大雨特報

消防員穿消防衣日本滑雪　還沒上班先處分

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

薔薔認愛了「男方深情擁吻畫面曝」

即／川普下令暫停對烏克蘭所有軍援

台積電加碼投資3.3兆！川普：若中國犯台　美仍有晶片生產能力

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

快訊／可能還有！　雙北今晨「狂下冰雹」原因曝

疲老闆現身！90度鞠躬道歉開直播面對

即／疲老闆「不自殺聲明」！親曝和鳳梨現況

更多

最夯影音

更多

轎車鬼飄自撞！後方女駕駛嚇到快哭了 #台南

【不髒手1秒剝蛋殼！】老闆聽客人瘋狂讚嘆露得意笑容XD

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

【泰格與雪兒】候選人體質

方大同「帶病錄音」畫面曝光　「突缺氧」嘆：今天唱不了...

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面