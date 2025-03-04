失手打死7歲外甥女！男「水泥封屍」藏家中11年　警聞臭味揭恐怖命案

▲飯森憲幸坦承自己打死外甥女後，將其遺體放入水泥中掩埋。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

日本警方最近在大阪某住宅內發現一具被混凝土包裹的女童遺體，經解剖確認死者年齡約6至7歲，推測死亡時間為2007年左右。警方3日宣布逮捕涉嫌棄屍的41歲無業男子飯森憲幸。這名嫌犯供稱，死者是他姐姐的女兒，11年前因不聽話遭毆打，隔日發現已身亡，於是飯森在父親的建議下，將外甥女放入水泥中掩埋。

據《朝日新聞》報導，這起案件發生於飯森父親位於八尾市跡部本町1丁目的公寓。警方調查顯示，女童的遺體身高約110厘米，出土時已呈木乃伊狀，解剖發現其腹部臟器受損且有出血跡象，研判生前曾遭受攻擊。

飯森指出，自姊姊11年前離家後，自己便開始負起照顧外甥女的責任。某日，他對外甥女進行體罰時，毆打了對方，隔天「她就變得冷冰冰的」，於是飯森與父親商議後，決定一起將外甥女的遺體埋入一個裝有混凝土的盒子之中。

去年11月，飯森將裝有遺體的盒子棄置在公寓內的壁櫥中。今年2月25日，住宅管理員發現可疑盒子並報警。起初，警方並未發現異狀，直至2月28日再次回到現場調查時聞到異味，於是便將飯森帶回詢問。

經X光檢測，警方發現盒內可能藏有疑似骨骼的物質，破壞水泥後確認內有遺體。飯森隨後坦承，自己11年前錯手殺死姊姊的女兒，並在事後將其埋入水泥中。目前，警方正在比對戶籍資料，以確認死者身分，同時也還在釐清姊姊的下落。

警方表示，飯森的父親早在2023年11月便已搬離公寓、入住養老院，因此警方現正對飯森的父親展開調查，研判其可能知情甚至涉案，同時依涉嫌棄屍罪將飯森逮捕，並持續調查是否涉及更嚴重的犯罪行為。