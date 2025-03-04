日富士急樂園「員工遭雲霄飛車夾死」！　同事認：不知那裡有人

▲日本富士急樂園發生嚴重事故，一名男員工慘死。（圖／富士急樂園）



記者王佩翊／編譯

日本山梨縣富士吉田市的富士急樂園（Fuji-Q Highland）2月28日發生一起工安意外，一名負責檢修遊樂設施「ええじゃないか」（EEJANAIKA）的男員工遭雲霄飛車撞上，整個人被夾在車廂與軌道之間，送醫搶救後不治。然而經過調查，一名當時與死者一同進行檢修作業的同事坦言，並未確認車輛下是否有人就推動車輛，也不知道那裡會有人。

根據《山梨放送》報導，富士急樂園2月28日上午11時45分發生死亡事故，園區的29歲男員工嘉村伊織和同事一同檢查雲霄飛車「ええじゃないか」（EEJANAIKA）時，不幸被夾在車輛與軌道之間，送醫後仍因出血性休克身亡。

根據調查，事發當時他正在雲霄飛車的停靠區域進行檢查作業，期間進入車輛下方查看，不料車輛卻突然移動，把他整個人夾在車體與軌道之間，車輪壓住下腹部受困。

警方調查指出，當時與嘉村一同進行檢查作業的同事坦承，自己並沒有確認是否有人在車輛下方，就移動車輛，當下完全沒想到會有人。

事實上，富士急樂園的雲霄飛車「ええじゃないか」（EEJANAIKA）早在2007年就曾發生過類似的維修事故，因此園方訂立規範，要求在移動車輛時必須先鳴笛警告，提醒其他員工。然而，這次事故卻也顯示，該規定並未徹底執行。

警方正朝業務過失致死的方向展開調查，確認車輛維修流程是否存在缺失，並釐清園方在安全管理是否有疏漏。