很多前師傅開平價店「鼎泰豐為何不會倒？」　網點出原因：怎麼輸

▲鼎泰豐的生意好。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不只台灣人，很多外國觀光客也非常喜歡吃鼎泰豐，就算已大排長龍，也甘願花時間等待。不過近日就有網友好奇，現在有很多店都是前鼎泰豐師傅出來開的，那為什麼鼎泰豐的生意卻似乎不受影響呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「鼎泰豐為什麼不會倒」為標題發文，提到現在有一些店都會主打是「前鼎泰豐師傅」開的，販售的餐點也是小籠包、炒飯等。因此他就好奇，既然販售的東西相似，就可以用更親民的價格去享受類似於鼎泰豐的美味了，為什麼鼎泰豐卻不會倒？

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貼文曝光後，有網友認為「服務」還是有差，「鼎泰豐那服務品質是跟日本有得比的，做外國人的生意就做不完了，你號稱鼎泰豐師父的店也沒那種服務」、「人家有在品牌上下功夫的，不是只有食物，用餐環境、服務都有一定水準的」、「除了能嘴價格，鼎泰豐你幾乎找不到其他缺點可以挑吧？服務本國、外國人都很好」、「品質穩、服務好，而且品牌形象很好」。

還有網友指出，「品牌效應，有老客戶，死忠」、「你去吃那些平替店就知道啦，味道有差」、「有些人是為了打卡吧」、「環境乾淨、品質穩定，怎麼輸」、「平替價格也沒多便宜，還是直接去鼎泰豐」、「不管去哪家分店，味道、品質都一樣，超級難」、「鼎泰豐已經不貴了啊」。話題引發討論。