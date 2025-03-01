下班「收客戶訊息」不回怕影響關係！過來人曝1招解：久了就習慣

▲下班後，還會回覆客戶的訊息嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人下班就不會回主管、同事訊息，但如果對象是客戶呢？近日有網友發文透露，即便到了下班時間，他偶爾還是會收到客戶的訊息，讓他總不好意思不回覆，大家下班都是不讀不回？還是會看狀況回？貼文曝光後，引起討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「下班會回客戶訊息嗎」為標題發文，提到他下班後，有時還是會收到客戶的訊息，即便那未必是緊急的事情，但他只要看到，就會不好意思不回。只是他也坦言，一旦有了「第一次」，後面可能就會一直被打擾。

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原PO透露，雖然朋友建議他要劃清界線，否則日後下班就不會有自己的時間，然而他又擔心不回覆會影響與客戶的關係。因此他也拋問，大家下班後都會不讀客戶訊息，還是視情況回覆？有沒有什麼好方法能解決這個問題？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「會，我畜我承認」、「不會，下班後是私人時間，不該是工作的延伸。不管是上司或客戶，下班後我一律不回覆」、「我會預覽一下是不是真的很緊急、很重要的事，不是的話就隔天上班再回」、「沒有影響到收入的話，不讀不回」。

還有網友認為，「最好就說不要加，沒在用」、「選擇不加通訊軟體」。另也有網友建議，若必須要交換通訊軟體，可以使用兩支手機或兩個帳號，「不會，我LINE有雙開，下班不讀公務的LINE，久了大家就習慣」、「我自己分開一支公務機，寧可繳兩支電話費的錢」。