中華隊慶祝晉級「1球員嗨到滑倒」　網好奇是誰？本人笑：不要擔心

▲中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中華隊在經典賽資格賽的關鍵一役中，以6比3擊敗西班牙，拿到明年經典賽正賽門票。確定晉級後，球員們非常開心的聚在一起，結果沒想到，這時卻有一人不慎滑倒，引起網友討論，很想知道到底是誰。事後，本人也發文回應，「身體無大礙！謝謝關心」。

中華隊確定晉級後，球員們非常興奮地又跑又跳，還有人把骰子給拿到場上。不過就有一位球員實在太嗨，所以不小心滑了一下，整個人往前倒，好在他很快地站起來、繼續跳，並拿起骰子往前拋，心情完全不受影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後就有網友在PTT、Threads上熱烈討論，全體球員衝出來慶祝時，跌倒的人是誰？後來也有網友貼出相關影片，發現那位球員是45號，也就是林維恩。（影片請點此，約14秒處）

眼看網路上的討論越來越多，林維恩也在Threads上發文表示，「請大家不要擔心，我昨天只是沒穿釘鞋滑倒，身體無大礙！謝謝關心！」並在文末附上一個笑臉。

貼文底下，也有不少網友直呼，「運動家隊額頭突然冒出幾滴汗」、「沒事，看到你和峮峮合照，我們就不關心你的身體如何了（誤」、「哈哈，我還想說誰High成那樣的，撲壘姿勢都出來了」、「差點嚇慘大家和運動家球團了，好險沒事」、「下次要小心喔！忍不住看好多次，對不起」、「好幾萬人在電視上看你滑倒，也是個回憶啦」、「我今天脆上都是你的影片」。