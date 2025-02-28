台灣「真正打過棒球的人」為何這麼少？網點出3關鍵：怎麼玩

▲網友點出比較少人打棒球的3個原因。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人在國小的時候，都打過樂樂棒球，但真正打過棒球的人，可能就不是很多。近日有網友發文表示，除了學校棒球隊的成員，應該很少人有人完整的接觸過棒球吧？貼文曝光後，就有網友點出關鍵原因，包含場地不多、需要比較多人、門檻高。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「有多少人真正打過完整棒球的」為標題發文，提到如果不算樂樂棒球、大魯閣打擊場，基本上若不是學校棒球隊，多數人應該都沒有完整的接觸過棒球吧？但是像國外流行足球，倒是真的有人會去球場踢球，兩者相比的話，棒球是不是不太容易引起共鳴？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，有網友指出關鍵，「棒球光是沒場地就很難玩了，哪像到處都有的籃球場」、「場地沒有」、「場地真的少」、「台灣適合不吃場地、掌握度高的球類運動，那就只有籃球而已」、「沒場地、沒人、沒時間怎麼玩」、「場地少，人不夠，不然蠻好玩的」。

也有網友表示，打棒球需要一定的人數，且門檻相對高，「少子化已經不可能了，長大奴也沒時間」、「還要找到18個人陪你打」、「難在找人」、「傳接球本身就是超級難入門的」、「接球就很難+1」、「同意有人說的，門檻很高」、「棒球無法推廣至一般民眾，原因就是入門門檻太高，我們認為簡單的傳接球，別人可能要半年、一學期才學得起來」。

還有網友回應，「有心要打，網路上要找都不難吧」、「很難，大魯閣就不錯了」、「大魯閣都很少家了，想入門都不知道要去哪找」、「室外熱得要命，直接減少50%人的意願」、「打滿9局很累」、「入門器材太貴」。話題引發討論。