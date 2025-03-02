新片縮圖「大開腿」露私處！鋼琴YTR躺地擺1姿勢　PTT全看傻

▲小P新片縮圖引發網友議論。（圖／翻攝自YouTube）

記者鄺郁庭／綜合報導

鋼琴YouTuber「Pan Piano」（小P）有一手好琴藝，經常彈奏動漫主題曲，並cosplay成動漫角色，展露火辣身材，裝扮常常破尺度，頻道目前已累積380萬訂閱。最近她上傳一支開箱模型的影片，影片縮圖掀起話題，「這個姿勢是怎麼樣？也太色了8！這樣真的沒問題嗎？YT會給過嗎？」貼文引發討論。

有網友1日晚間在PTT的Gossiping板問卦「Pan Piano的新片也太色了8 = =」，說他看到小P的新片縮圖覺得很誇張，「不是啦！這個姿勢是怎麼樣？也太色了8！這樣真的沒問題嗎？YT會給過ㄇ？」圖中可見，小P身穿動漫角色的服裝，以一個相當挑逗性的姿勢坐在地上，對著鏡頭打開雙腿露出裙底。

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看到圖片後，就有人也傻眼，「連鋼琴都不見了」、「不彈鋼琴了？」「這動作真的很難看…」、「有必要這樣嗎？」「哇靠，這個不會被封喔」、「畫面連鋼琴都沒了 XD」、「我不行耶！太過了，沒讓人心頭癢癢」、「會被YT封鎖吧」、「這樣太刻意反而不誘人。」不過，也有網友認為，「她喜歡就好，無分對錯。」

事實上，前年就曾有網友討論，「Pan Piano流量也太慘了吧？」曾經的流量霸主，一天流量累計破百萬，「但現在一個月要百萬可能都有問題」，甚至後來一支片點閱不到10萬。

話題引發眾人熱議，「膩了吧，同樣的手法是能維持多久」、「不就看膩了，觀眾去看新的嫩妹了」、「再看露也就那樣而已」、「越脫越多只能這樣」、「因為搞會員制吧，公開片精采程度下降」、「好看的都在會員區了」、「現在尺度更大的多的是了」、「觀眾口味已經被養大了。」

也有網友指出，影片出現在YT首頁的次數下降，點閱也就下降了，「休太久演算法跑掉+1，原本會浮起來」、「前陣子休太久了吧，加上會員制」、「以前YT常常會推她影片，現在很少了」、「首頁不推啊，連有訂閱的都不跳」、「我覺得是YT變少人看了。」

有人則感嘆，「自然現象而已，有爆紅過就算幸運了」、「反正她也賺飽了，應該早財富自由了吧」、「反正她也夠紅了，有留下定位」、「早就賺飽了，不需要你擔心。」