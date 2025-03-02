　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新片縮圖「大開腿」露私處！鋼琴YTR躺地擺1姿勢　PTT全看傻

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲小P新片縮圖引發網友議論。（圖／翻攝自YouTube）

記者鄺郁庭／綜合報導

鋼琴YouTuber「Pan Piano」（小P）有一手好琴藝，經常彈奏動漫主題曲，並cosplay成動漫角色，展露火辣身材，裝扮常常破尺度，頻道目前已累積380萬訂閱。最近她上傳一支開箱模型的影片，影片縮圖掀起話題，「這個姿勢是怎麼樣？也太色了8！這樣真的沒問題嗎？YT會給過嗎？」貼文引發討論。

有網友1日晚間在PTT的Gossiping板問卦「Pan Piano的新片也太色了8 = =」，說他看到小P的新片縮圖覺得很誇張，「不是啦！這個姿勢是怎麼樣？也太色了8！這樣真的沒問題嗎？YT會給過ㄇ？」圖中可見，小P身穿動漫角色的服裝，以一個相當挑逗性的姿勢坐在地上，對著鏡頭打開雙腿露出裙底。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到圖片後，就有人也傻眼，「連鋼琴都不見了」、「不彈鋼琴了？」「這動作真的很難看…」、「有必要這樣嗎？」「哇靠，這個不會被封喔」、「畫面連鋼琴都沒了 XD」、「我不行耶！太過了，沒讓人心頭癢癢」、「會被YT封鎖吧」、「這樣太刻意反而不誘人。」不過，也有網友認為，「她喜歡就好，無分對錯。」

事實上，前年就曾有網友討論，「Pan Piano流量也太慘了吧？」曾經的流量霸主，一天流量累計破百萬，「但現在一個月要百萬可能都有問題」，甚至後來一支片點閱不到10萬。

話題引發眾人熱議，「膩了吧，同樣的手法是能維持多久」、「不就看膩了，觀眾去看新的嫩妹了」、「再看露也就那樣而已」、「越脫越多只能這樣」、「因為搞會員制吧，公開片精采程度下降」、「好看的都在會員區了」、「現在尺度更大的多的是了」、「觀眾口味已經被養大了。」

也有網友指出，影片出現在YT首頁的次數下降，點閱也就下降了，「休太久演算法跑掉+1，原本會浮起來」、「前陣子休太久了吧，加上會員制」、「以前YT常常會推她影片，現在很少了」、「首頁不推啊，連有訂閱的都不跳」、「我覺得是YT變少人看了。」

有人則感嘆，「自然現象而已，有爆紅過就算幸運了」、「反正她也賺飽了，應該早財富自由了吧」、「反正她也夠紅了，有留下定位」、「早就賺飽了，不需要你擔心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 5594 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三野文太逝世隔天「19億豪宅遭竊」！　財產擁50億
鋼琴YTR「新片縮圖大開腿」露私處！　網友全看傻　
方大同生前想看他演唱會　陶喆改歌單哽咽！前奏一下全場哭了
高雄特勤全副武裝衝入童裝店！　真相曝光
快訊／方大同在雲南大理火化！
方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前被偶遇模樣曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尪約初戀泡湯採草莓！被抓急喊「是大眾池」　人妻忍5年崩潰：賤男

新片縮圖「大開腿」露私處！鋼琴YTR躺地擺1姿勢　PTT全看傻

驚知友人家「都喝煮沸自來水」　嚇爛她！一票人吵翻：從小喝到大

228收假日國5北向上午已塞車　午後高乘載管制

好天氣還有2天　周二晚變天掉10度「全台濕冷凍到周六」

一定用過！他家浴室裝「飯店同款1物」被噁心到：再看到會怕

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」：根本神作

絕美！彰化大片火燒雲令人屏息　攝影大師曝天然倒影關鍵

太陽花領袖被酸民笑1句「竟是病灶」！15hrs手術治好重症

瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼有錢

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

好友方大同病逝...　 鄧紫棋演唱會哭了

【是在戴鼻導管？】丈母娘幫戴項鍊沒喬好　女婿慘遭勾鼻滿臉懷疑人生XD

曳引車紅燈急煞灑廢土！　4車5人打滑慘摔畫面曝

傳澤倫斯基被趕出白宮！　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有

方大同抗病5年離世！享年41歲　最後發文留消瘦身影..8天後去世

尪約初戀泡湯採草莓！被抓急喊「是大眾池」　人妻忍5年崩潰：賤男

新片縮圖「大開腿」露私處！鋼琴YTR躺地擺1姿勢　PTT全看傻

驚知友人家「都喝煮沸自來水」　嚇爛她！一票人吵翻：從小喝到大

228收假日國5北向上午已塞車　午後高乘載管制

好天氣還有2天　周二晚變天掉10度「全台濕冷凍到周六」

一定用過！他家浴室裝「飯店同款1物」被噁心到：再看到會怕

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」：根本神作

絕美！彰化大片火燒雲令人屏息　攝影大師曝天然倒影關鍵

太陽花領袖被酸民笑1句「竟是病灶」！15hrs手術治好重症

瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣：台灣人都這麼有錢

破解莫札特長相之謎！科學家重建頭骨　真實容貌首度曝光

高雄透天厝藏職業賭場！警凌晨突襲爬梯抄了　逮37賭客+1通緝犯

英國首相「熱情擁抱」澤倫斯基！　但私下給他1警告

澤倫斯基赴白宮「沒穿西裝」遭記者質疑　網友：怎不問馬斯克

尪約初戀泡湯採草莓！被抓急喊「是大眾池」　人妻忍5年崩潰：賤男

出道初期演方大同〈小小蟲〉MV　林辰唏「14年後奪金鐘」發文悼念

設局激怒澤倫斯基？白宮國安顧問稱烏「犯3大錯」：讓川普感到沮喪

三野文太離世隔天「家中遭竊」！住家是19億鎌倉豪宅…財產擁50億

KIA「百萬有找國民電動車」概念亮相！EV2挾務實設計殺入紅海市場

2025台劇推薦！《童話故事下集》持續霸榜、《想見你》團隊新作值得期待

【是在戴鼻導管？】丈母娘幫戴項鍊沒喬好　女婿慘遭勾鼻滿臉懷疑人生XD

生活熱門新聞

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

墾丁大街晚間人潮爆滿！整條路滿滿都是頭

高鐵228新招被讚爆！乘客：拜託以後都這樣

台灣泡麵「最費工是這款」！很多人吃錯30年

竹北吊車大王「1善舉」被拍　本人親回

調味罐貼「猴蕉」啥意思　內行人解答全場傻

月薪6萬！婆婆「幫找3萬工作」逼她換　網一聽理由炸鍋

瞄到同事7位數存款「ATM又見驚人一幕」！她愣了

倒春寒剩10℃　「全台濕冷回冬」時間曝

明晚轉雨！　全台連下4天

把握暖陽！　大變天要來了

食物冰太久她全丟！婆婆爆氣「丟光媳婦名牌衣」

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

獨／新光三越開放員工取物　範圍一次看

更多熱門

相關新聞

訂溫泉旅館爆氣了　1晚近5千「廁所裡的床」

訂溫泉旅館爆氣了　1晚近5千「廁所裡的床」

228連假期間，國旅包括台北、苗栗、南投、嘉義及宜蘭等縣市訂房率約6成左右。有網友表示，自己經常全台灣到處玩，這次住的溫泉旅館卻讓他傻眼不已，一晚還要近5千塊，「溫泉旅館會比較貴能理解，但這就是廁所裡的床」，話題引發討論。

下班「收客戶訊息」！過來人曝1招解

下班「收客戶訊息」！過來人曝1招解

台灣打過棒球的人為何這麼少？網點出3關鍵

台灣打過棒球的人為何這麼少？網點出3關鍵

赤鬼伯伯「泰國解放比基尼」　一轉身雪白美背全看光

赤鬼伯伯「泰國解放比基尼」　一轉身雪白美背全看光

遭疑逼花博員工幫開哺乳室門　咪妃急上火線澄清

遭疑逼花博員工幫開哺乳室門　咪妃急上火線澄清

關鍵字：

PanPiano小PYouTubercosplayPTT

讀者迴響

熱門新聞

不是流感！　醫「喉嚨很痛」快篩：真的猜中

大S爆「3摯愛繼承上億遺產」！協議內幕曝光

台中妹慶生遭撿屍！起床衣服全消失

冤保母向「鳳梨+勾惡+彫博」求償！結果曝

方大同生前患氣胸頻繁入院　中醫營養師揭他2習慣病情加重

婚禮中大螢幕突放不雅照　新人崩潰怒告

男友「小弟弟興奮只有7公分」　她：簡直完美

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

明後天飆30度！下周二「暴力降溫10度」　濕冷4天降雨熱區曝

墾丁大街晚間人潮爆滿！整條路滿滿都是頭

金價大跳水　「2原因」引拋售

方大同葬禮今舉行　最後遺言曝光

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩

104歲阿嬤坐輪椅遭撞飛死亡

更多

最夯影音

更多

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

方大同過世隔天...　薛凱琪演出「哭到唱不下去」

#方大同 「抗病5年」離世！ 享年41歲

史上第一人拒絕結尾妖精！　GD害羞狂躲鏡頭

方大同41歲離世　作品都超經典...〈愛愛愛〉〈三人遊〉〈特別的人〉

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面