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台泥漁電遭撤照　養殖戶批「逼我輕生」

台泥嘉謙綠能漁電共生義竹一期漁光案場F區，日前因未具養殖事實被嘉義縣政府撤照，目前爭取到暫緩執行原處分。（翻攝台泥嘉謙YouTube）

▲台泥嘉謙綠能漁電共生義竹一期漁光案場F區，日前因未具養殖事實被嘉義縣政府撤照，目前爭取到暫緩執行原處分。（翻攝台泥嘉謙YouTube）

圖文／鏡週刊

為達淨零減碳，政府大力推動綠能，並鼓吹漁電共生政策，原意為讓養殖漁業與光電共存，近年屢爆爭議。就連綠能績優生台泥，近期也與養殖戶爆發糾紛，漁電共生案場遭嘉義縣政府撤照。

上週本刊直擊該案場，遭求償8億元、年逾6旬的陳姓養殖戶痛批台泥逼他輕生，但台泥則強調已善盡企業社會責任，卻面臨撤照，必須維護公司與股東權益，據悉，台泥正與農業部訴願中，目前已爭取到縣府暫緩執行原處分。雙方各執一詞，巨大認知鴻溝也讓漁電共生政策蒙上陰霾。

漁民陳錦模控訴台泥修繕不完善等因素，使他無法進場養殖。

▲漁民陳錦模控訴台泥修繕不完善等因素，使他無法進場養殖。

漁電共生政策核心價值為一地多用，讓漁業與光電共存，創造更多綠能，達成生態與環境永續目標。原為美事一樁，近年卻爆發不少爭議，包含台南漁民北上抗議、震驚全台的學甲88槍槍擊案等，為讓光電案場設置更完善，2月初，經濟部、農業部召開會議，研議推動漁電共生新制，要引進漁民團體作為第三方監督機制，消弭各界疑慮。

沒想到，就在政府出手補破網的同時，國內綠能績優生—台泥集團近期也與嘉義縣的養殖戶爆發糾紛。本刊調查，台泥旗下的台泥嘉謙綠能位於嘉義義竹的一期漁光案（漁電共生案），其中的F區因部分養殖池，未有養殖事實而遭到廢止農業許可，簡單地說，就是遭到撤照，並不得再進行發電，且需將已設置的光電板拆除恢復原狀。

上週，本刊實地走訪嘉義縣義竹鄉，到達台泥集團花了3年時間，由台鹽綠能施工的全國首座大型漁電共生案場，觸目所及一座又一座的魚塭及堤岸上，錯落著光電板基樁，多數魚池蓄滿水養殖著肥美的白蝦與虱目魚，卻有幾座魚池空蕩蕩地毫無生機，它們不僅是當地里民熱議焦點，甚至成為台北仲裁協會遭求償最多8億元的爭議案件。

漁電共生本意是要將一地多用，讓漁業與綠能並行，達成環境永續目標。（翻攝星源漁業臉書）

▲漁電共生本意是要將一地多用，讓漁業與綠能並行，達成環境永續目標。（翻攝星源漁業臉書）

漁民陳錦模指控，台泥在光電設施施工過程破壞其養殖設備，且將他名下5座魚池中一座插滿光電板基樁，造成他莫大損失，台泥則認為已盡力修繕且善盡企業社會責任，提供陳錦模法律扶助的環權會律師呂冠輝則對本刊表示，「此案最大癥結點是已經插滿光電板基樁的魚池能否養魚，雙方有巨大認知落差，自然產生賠償金的差異。」

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